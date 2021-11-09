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Молочные коржики из детства – рецепт простой, но очень любимой многими выпечки

Ирина Маслова
9 ноября, 10:22
Оттого они и молочные, что в их составе есть молоко и сливочное масло. Коржики не должны быть тоньше одного сантиметра, иначе будут сухими. Украсить их можно глазурью из белого шоколада

Очень простые, без дополнительных усилителей вкуса, как, например, у пирожных "Персики" со сгущенкой, и вызывающих аппетит декоров, – молочные коржики – это самый простой десерт советских времен.

Несмотря на всю внешнюю скромность, эти коржики были в ходу, их продавали в школьных столовых и в магазинах. Привлекали своим молочным ароматом, мягкостью и способностью насыщать.

Молочные коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

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Фудблогер zel_cakes советует раскатывать тесто толщиной не больше 1 см, иначе коржики будут хрустящие, а это немного неправильно.

Молочные коржики – рецепт как в детстве

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 80 г
  • Сахар – 200 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Мука – 400 г
  • Ванилин – 1 пакетик

Как приготовить:

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  1. Молоко налить в сотейник, всыпать сахар и поставить на огонь. Подогреть молоко до растворения сахара, не доводя до кипения.
  2. Как только сахар растворился, убрать молоко с огня и добавить масло, размешать до его полного растворения. Дать полностью остыть.
  3. В отдельной емкости взбить яйцо и ванилин, добавить в молочно-сливочную смесь, перемешать.
  4. Муку просеять с разрыхлителем и в несколько подходов добавить в смесь, замесить тесто. Оно должно собираться в шар, не прилипая к рукам.
  5. Присыпать мукой поверхность и раскатать тесто в 1 см толщиной, если сделать тоньше, то коржики будут хрустящие.
  6. Вырезать формой коржики, выложить на противень, смазать яйцом и выпекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до румяности.