Молочные коржики из детства – рецепт простой, но очень любимой многими выпечки

Очень простые, без дополнительных усилителей вкуса, как, например, у пирожных "Персики" со сгущенкой, и вызывающих аппетит декоров, – молочные коржики – это самый простой десерт советских времен.
Несмотря на всю внешнюю скромность, эти коржики были в ходу, их продавали в школьных столовых и в магазинах. Привлекали своим молочным ароматом, мягкостью и способностью насыщать.
Молочные коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/
Фудблогер zel_cakes советует раскатывать тесто толщиной не больше 1 см, иначе коржики будут хрустящие, а это немного неправильно.
Молочные коржики – рецепт как в детстве
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 80 г
- Сахар – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Мука – 400 г
- Ванилин – 1 пакетик
Как приготовить:
- Молоко налить в сотейник, всыпать сахар и поставить на огонь. Подогреть молоко до растворения сахара, не доводя до кипения.
- Как только сахар растворился, убрать молоко с огня и добавить масло, размешать до его полного растворения. Дать полностью остыть.
- В отдельной емкости взбить яйцо и ванилин, добавить в молочно-сливочную смесь, перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и в несколько подходов добавить в смесь, замесить тесто. Оно должно собираться в шар, не прилипая к рукам.
- Присыпать мукой поверхность и раскатать тесто в 1 см толщиной, если сделать тоньше, то коржики будут хрустящие.
- Вырезать формой коржики, выложить на противень, смазать яйцом и выпекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до румяности.