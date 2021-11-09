Молочные коржики из детства – рецепт простой, но очень любимой многими выпечки

Очень простые, без дополнительных усилителей вкуса, как, например, у пирожных "Персики" со сгущенкой, и вызывающих аппетит декоров, – молочные коржики – это самый простой десерт советских времен.

Несмотря на всю внешнюю скромность, эти коржики были в ходу, их продавали в школьных столовых и в магазинах. Привлекали своим молочным ароматом, мягкостью и способностью насыщать.

Молочные коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

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Фудблогер zel_cakes советует раскатывать тесто толщиной не больше 1 см, иначе коржики будут хрустящие, а это немного неправильно.

Молочные коржики – рецепт как в детстве

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 80 г

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Мука – 400 г

Ванилин – 1 пакетик

Как приготовить:

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