Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Молочні коржики з дитинства – рецепт простої, але дуже улюбленої багатьма випічки

Ірина Маслова
9 листопада, 10:22
Тому вони й молочні, що в їхньому складі є молоко та вершкове масло. Коржики мають бути завтовшки в один сантиметр, інакше будуть сухими. Прикрасити їх можна глазур'ю з білого шоколаду

Дуже прості, без додаткових підсилювачів смаку, як, наприклад, у тістечок "Персики" зі згущеним молоком, і декорів, що посилюють апетит, – молочні коржики – це найпростіший десерт радянських часів.

Попри всю зовнішню скромність, ці коржики були вкрай популярними, їх продавали в шкільних їдальнях та в магазинах. Приваблювали своїм молочним ароматом, м'якістю та здатністю насичувати.

Молочні коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/

Реклама

Фудблогерка zel_cakes радить розкочувати тісто завтовшки не більше 1 см, інакше коржики будуть хрусткі, а це трохи неправильно.

Молочні коржики – рецепт як у дитинстві

Інгредієнти:

  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко – 80 г
  • Цукор – 200 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Борошно – 400 г
  • Ванілін – 1 пакетик

Як приготувати:

Реклама
  1. Молоко налити в сотейник, всипати цукор та поставити на вогонь. Підігріти молоко до розчинення цукру, не доводячи до кипіння.
  2. Щойно цукор розчинився, прибрати молоко з вогню і додати масло, розмішати до повного розчинення. Дати повністю охолонути.
  3. В окремій ємності збити яйце та ванілін, додати до молочно-вершкової суміші, перемішати.
  4. Борошно просіяти з розпушувачем, поступово додати суміш, замісити тісто. Воно має збиратися в кулю, не прилипаючи до рук.
  5. Присипати борошном поверхню і розкочати тісто в 1 см завтовшки, якщо зробити тонше, коржі будуть хрусткі.
  6. Вирізати формою коржики, викласти на деко, змастити яйцем і випікати 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яності.