Молочні коржики з дитинства – рецепт простої, але дуже улюбленої багатьма випічки

Дуже прості, без додаткових підсилювачів смаку, як, наприклад, у тістечок "Персики" зі згущеним молоком, і декорів, що посилюють апетит, – молочні коржики – це найпростіший десерт радянських часів.
Попри всю зовнішню скромність, ці коржики були вкрай популярними, їх продавали в шкільних їдальнях та в магазинах. Приваблювали своїм молочним ароматом, м'якістю та здатністю насичувати.
Молочні коржики / Фото: instagram.com/zel_cakes/
Фудблогерка zel_cakes радить розкочувати тісто завтовшки не більше 1 см, інакше коржики будуть хрусткі, а це трохи неправильно.
Молочні коржики – рецепт як у дитинстві
Інгредієнти:
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 80 г
- Цукор – 200 г
- Вершкове масло – 100 г
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Борошно – 400 г
- Ванілін – 1 пакетик
Як приготувати:
- Молоко налити в сотейник, всипати цукор та поставити на вогонь. Підігріти молоко до розчинення цукру, не доводячи до кипіння.
- Щойно цукор розчинився, прибрати молоко з вогню і додати масло, розмішати до повного розчинення. Дати повністю охолонути.
- В окремій ємності збити яйце та ванілін, додати до молочно-вершкової суміші, перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем, поступово додати суміш, замісити тісто. Воно має збиратися в кулю, не прилипаючи до рук.
- Присипати борошном поверхню і розкочати тісто в 1 см завтовшки, якщо зробити тонше, коржі будуть хрусткі.
- Вирізати формою коржики, викласти на деко, змастити яйцем і випікати 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яності.