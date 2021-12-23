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Мозаичный рулет из селедки – для начинки нужны яйца, плавленый сыр и свежий огурец

Ирина Маслова
23 декабря, 14:10
Это отличная закуска и на Новый год, и на любой другой праздник. Можно использовать другие продукты для начинки. Главное, чтобы они гармонировали с рыбой

Обычно, когда покупается селедка, то в уме – как приготовить из нее вкусную закуску со свеклой.

Но ее очень удачно можно использовать в рулетах. Главное – выбрать подходящие для рыбы ингредиенты.

Мозаичный рулет из селедки / Фото: Жить легко!

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В рецепт от Жить легко! – это плавленый сыр, свежий огурец, яйцо и немного болгарского перца. Используется два филе, конечно, хорошо очищенных от костей.

Мозаичный рулет из селедки

Ингредиенты:

  • Филе одной сельди
  • Плавленый сырок – 1 шт.
  • Яйцо вкрутую – 1 шт.
  • Морковь вареная – 1/2 шт.
  • Огурец свежий – 1/2 шт.
  • Перец сладкий – 1/4 шт.
  • Лук зеленый – маленький пучок
  • Масло сливочное мягкое – 50 г

Как приготовить:

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  1. Сыр натереть на терке. Морковь, лук, болгарский перец и свежий огурец нарезать мелким кубиком и добавить к сыру.
  2. Добавить к массе мелко нарезанное сливочное масло комнатной температуры. Тщательно перемешать.
  3. Селедку разделать на два филе, убрать кости.
  4. Выложить лицевой частью два филе на пленку. Хвостовую часть к части, где была голова. Накрыть пленкой и слегка расплющить филе с помощью молотка.
  5. Равномерно распределить начинку по двум филе.
  6. С помощью пленки сформировать рулет. Скрепить края пленки в виде конфеты.
  7. Оставить на ночь в холодильник или на один час в морозилке.
  8. Снять пленку и нарезать рулет на порции.