Мозаїчний рулет з оселедця – для начинки потрібні яйця, плавлений сир та свіжий огірок

Зазвичай, коли купується оселедець, то в голові- як приготувати з нього смачну закуску з буряком.

Але її дуже вдало можна використовувати в рулетах. Головне – вибрати інгредієнти, що підходять для риби.

Мозаїчний рулет з оселедця / Фото: Жить легко!

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У рецепт від Жити легко! – це плавлений сир, свіжий огірок, яйце та трохи болгарського перцю. Використовується два філе. Звісно, добре очищені від кісток.

Мозаїчний рулет з оселедця

Інгредієнти:

Філе одного оселедця

Плавлений сирок – 1 шт.

Яйце круто – 1 шт.

Морква варена – 1/2 шт.

Огірок свіжий – 1/2 шт.

Перець солодкий – 1/4 шт.

Цибуля зелена – маленький пучок

Масло вершкове м'яке – 50 г

Як приготувати:

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