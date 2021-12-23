Мозаїчний рулет з оселедця – для начинки потрібні яйця, плавлений сир та свіжий огірок

Зазвичай, коли купується оселедець, то в голові- як приготувати з нього смачну закуску з буряком.
Але її дуже вдало можна використовувати в рулетах. Головне – вибрати інгредієнти, що підходять для риби.
Мозаїчний рулет з оселедця / Фото: Жить легко!
У рецепт від Жити легко! – це плавлений сир, свіжий огірок, яйце та трохи болгарського перцю. Використовується два філе. Звісно, добре очищені від кісток.
Мозаїчний рулет з оселедця
Інгредієнти:
- Філе одного оселедця
- Плавлений сирок – 1 шт.
- Яйце круто – 1 шт.
- Морква варена – 1/2 шт.
- Огірок свіжий – 1/2 шт.
- Перець солодкий – 1/4 шт.
- Цибуля зелена – маленький пучок
- Масло вершкове м'яке – 50 г
Як приготувати:
- Сир натерти на тертці. Моркву, цибулю, болгарський перець та свіжий огірок нарізати дрібним кубиком та додати до сиру.
- Додати до маси дрібно нарізане вершкове масло кімнатної температури. Ретельно перемішати.
- Оселедець обробити на два філе, прибрати кістки.
- Викласти лицьовою частиною два філе на плівку. Хвостову частину до частини, де була голова. Накрити плівкою і злегка розплющити філе за допомогою молотка.
- Розподілити начинку по двох філе.
- За допомогою плівки сформувати рулет. Скріпити краї плівки, як у цукерки.
- Залишити на ніч у холодильник або на одну годину в морозилці.
- Зняти плівку та нарізати рулет на порції.