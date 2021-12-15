Мясные хинкали: вместо теста – свиные отбивные, а внутри – шампиньоны

Один из самых народных способов приготовления мяса – по-французски. Этот рецепт был придуман нашими хозяйками и у него множество вариаций. Так случилось и с этим рецептом.
Мясные хинкали всего лишь повторяют подачу грузинской классики. Понятно, что тесто для них замешивать не нужно.
Мясные хинкали с грибами / Фото: Простой рецепт
На канале Простой рецепт рекомендуют тщательно отбивать мясо. В конце оно должно стать не толще 5 мм.
Мясные хинкали с грибами
Ингредиенты:
- Свиная корейка – 1 кг
- Шампиньоны – 500 г
- Йогурт или нежирная сметана – 100 г
- Лук – 2 шт. (крупные)
- Сливочное масло
- Соль, перец, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Мясо нарезать на куски толщиной 2 см вдоль волокон. Отбить молотком через пленку. Посыпать солью и черным перцем.
- Для начинки измельченный лук обжарить на сливочном масле. Грибы нарезать тонкими пластинками и добавить к луку. Посолить и жарить, пока не испариться лишняя влага. Добавить йогурт или нежирную сметану.
- Выложить начинку в центр каждой отбивной. Скрепить тремя зубочистками.
- Выложить на застеленный противень и отправить в заранее разогретую духовку. Запекать 40 минут при 220 градусах.