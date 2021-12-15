М'ясні хінкалі: замість тіста – свинячі відбивні, а всередині – печериці

Один з найнародних способів приготування м'яса – по-французьки. Цей рецепт був придуманий нашими господинями і має безліч варіяцій. Так сталося і з цим рецептом.

М'ясні хінкалі лише повторюють подачу грузинської класики. Зрозуміло, що тісто для них замішувати не потрібно.

М'ясні хінкали з грибами / Фото: Простой рецепт

Реклама

На каналі Простий рецепт рекомендують ретельно відбивати м'ясо. Наприкінці воно має стати завтовшки 5 мм.

М'ясні хінкали з грибами

Інгредієнти:

Свиняча корейка – 1 кг

Печериці – 500 г

Йогурт або нежирна сметана – 100 г

Цибуля – 2 шт. (великі)

Вершкове масло

Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

Реклама