Мясо под сочной шубой в духовке – рецепт-праздник к ужину

Это рецепт предполагает свинину, ее желательно слегка отбить. Также нужны картофель, грибы, сыр, помидоры, майонез и ваши любимые специи

Мясо под шубой в духовке / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Если располагаете временем, мясо перед запеканием можно замариновать. В рецепте от vilkinpro есть майонез. Он может быть домашним или замените его натуральным йогуртом со специями. Чтобы мясо было сочнее, обязательно отбейте его в пищевой пленке.

Мясо под шубой в духовке

Мясо под шубой в духовке / Фото: instagram.com/vilkinpro/

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Ингредиенты:

Свинина (корейка) – 400 г

Картофель – 2 шт.

Лук зеленый – 3 шт.

Лук репчатый, помидор – по 1 шт.

Майонез – 50 г

Шампиньоны – 150 г

Сыр твердый – 100 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить: