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Мясо под сочной шубой в духовке – рецепт-праздник к ужину

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 октября, 18:01
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Это рецепт предполагает свинину, ее желательно слегка отбить. Также нужны картофель, грибы, сыр, помидоры, майонез и ваши любимые специи
Мясо под шубой в духовке
Мясо под шубой в духовке / Фото: instagram.com/vilkinpro/

Если располагаете временем, мясо перед запеканием можно замариновать. В рецепте от vilkinpro есть майонез. Он может быть домашним или замените его натуральным йогуртом со специями. Чтобы мясо было сочнее, обязательно отбейте его в пищевой пленке.

Мясо под шубой в духовке

Мясо под шубой в духовке
Мясо под шубой в духовке / Фото: instagram.com/vilkinpro/

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Ингредиенты:

  • Свинина (корейка) – 400 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук зеленый – 3 шт.
  • Лук репчатый, помидор – по 1 шт.
  • Майонез – 50 г
  • Шампиньоны – 150 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Положите свинину в одноразовый пищевой пакет или заверните в пищевую пленку и отбейте тонко.
  2. Выложите мясо в форму для запекания, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Нарезанный репчатый лук обжарьте в растительном масле до прозрачности. Добавьте нарезанные тонкими пластинками грибы, их готовьте минут 5 вместе с луком. Дайте грибной начинке слегка остыть.
  4. Натрите картофель на крупной терке, отожмите лишнюю жидкость. Выложите картофельную стружку тонким слоем на мясо, посолите и поперчите.
  5. Слой картошки слегка смажьте майонезом, посыпьте сверху нарезанным зеленым луком. Выложите обжаренные с луком грибы. Накройте их помидорами, нарезанными тонкими кружочками. Смажьте майонезом.
  6. Натрите твердый сыр и выложите толстым слоем на помидоры. Накройте фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Снимите фольгу и дайте сыру зарумяниться еще 7 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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