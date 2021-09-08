Начинки для пирожков – 8 проверенных рецептов, которые не подведут

Конечно, отличное тесто для пирожков или пирогов – это тоже немаловажно. Но решающая роль в этом деле отведена начинке. Если она несочная, недостаточно приправлена – вкусных пирожков можно не ждать. Один из секретов – немного сливочного масла в начинке перед тем, как вы будете скреплять края теста. Количество ингредиентов из рецептов ниже берите на свое усмотрение, подгоняя под консистенцию и вкус, нужные вам. Итак, если вы любите удивлять вкусными пирогами и пирожками во время семейных обедов, то познакомьтесь с рецептами ниже.
Картофельная начинка с жареным луком
Ингредиенты
Пирожки с капустой на кефире / Фото: instagram.com/be_veggie_easy
- Картофель
- Лук
- Соль, перец – по вкусу
- Масло сливочное
Способ приготовления
- Картофель порезать на четыре части, после закипания посолить. Время варки 15-20 минут.
- Пока картофель вариться, обжарить мелко нарезанный лук.
- Измельчить картофель в пюре, добавить сливочное масло, лук и специи. Тщательно перемешать.
Сырная начинка
Ингредиенты
- Сыр твердый
- Сыр колбасный или плавленый
- Чеснок, зелень
- Немного майонеза
Способ приготовления
- Сыр натереть на терке, перемешать с майонезом.
- Добавить чеснок через пресс, зелень.
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Начинка из фарша
Ингредиенты
- Фарш свиной
- Лук
- Масло растительное для жарки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Обжарить лук на масле, добавить фарш.
- Разминая крупные комки, посолить, поперчить и обжаривать до готовности.
Картофельная начинка с куриной печенью
Ингредиенты
- Картофель
- Куриная печень (чуть меньше от количества картофеля)
- Лук репчатый
- Перец черный молотый, соль
- Масло сливочное
Способ приготовления
- Куриную печень промыть, обсушить, обжарить с луком и специями.
- Картофель отварить в соленой воде, превратить в пюре.
- Смешать картофельное пюре с пюре из печени, тщательно перемешать. Довести до вкуса специями.
Творожная начинка (соленая)
Ингредиенты
- Творог
- Чеснок
- Сметана
- По одному пучку петрушки и укропа
- Молотый черный перец и соль – по вкусу
Способ приготовления
- Мелко порубить зелень. Чеснок измельчить в прессе.
- Добавить эти ингредиенты, а также соль, перец, сметану к творогу. Перемешать.
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Грибная начинка
Ингредиенты
- Соленые грибы
- Лук
- Сметана
- Сливочное масло
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Мелко нарежьте головки лука, обжарьте на масле. Грибы нашинкуйте некрупно, выложите их к луку. Добавьте сметану, перемешайте.
- Потушите в течение пяти минут.
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Яичная начинка с зеленью
Ингредиенты
- Яйца, сваренные вкрутую
- Пучок зеленого лука
- Укроп, соль, перец
- Сливочное масло
Способ приготовления
- Яйца нарезать мелкими кубиками, лук и укроп нарезать мелко. Приправить и перемешать.
- Добавлять понемногу сливочного масла перед тем, как будете скреплять края теста.
Яблочная начинка с корицей
Ингредиенты
- Яблоки
- Масло сливочное
- Тростниковый сахар
- Корица
Способ приготовления
- Снять с яблок кожуру, вырезать сердцевину, мелко нарезать.
- В сотейнике с толстым дном растопить масло, добавить сахар и готовить до растворения сахара.
- Добавить яблоки, карамелизировать до мягкости 7-10 минут.
- Добавить корицу и оставить для остывания.
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