Начинки для пиріжків – 8 перевірених рецептів, які не підведуть

Звичайно, вдале тісто для пиріжків або пирогів – це теж важливо. Але вирішальна роль у цій справі відведена начинці. Якщо вона несоковита, недостатньо приправлена – смачних пиріжків можна не чекати. Один із секретів – трохи вершкового масла в начинці перед тим, як ви скріплюватимете краї тіста. Кількість інгредієнтів з рецептів нижче беріть на свій розсуд, підганяючи під консистенцію і смак, потрібні вам. Отже, якщо ви любите дивувати смачними пирогами і пиріжками під час сімейних обідів, то познайомтеся з рецептами нижче.
Картопляна начинка зі смаженою цибулею
Інгредієнти
Пиріжки з капустою на кефірі / Фото: instagram.com/be_veggie_easy
- Картопля
- Цибуля
- Сіль, перець – за смаком
- Масло вершкове
Спосіб приготування
- Картоплю порізати на чотири частини, після закипання посолити. Час варіння 15-20 хвилин.
- Поки картопля вариться, обсмажити дрібно нарізану цибулю.
- Подрібнити картоплю на пюре, додати масло, цибулю і спеції. Ретельно перемішати.
Сирна начинка
Інгредієнти
- Сир твердий
- Сир ковбасний або плавлений
- Часник, зелень
- Трохи майонезу
Спосіб приготування
- Сир натерти на тертці, перемішати з майонезом.
- Додати часник через прес, зелень.
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Начинка з фаршу
Інгредієнти
- Фарш свинячий
- Цибуля
- Олія для смаження
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Обсмажити цибулю на олії, додати фарш.
- Розминаючи великі грудки, посолити, поперчити і обсмажувати до готовності.
Картопляна начинка з курячою печінкою
Інгредієнти
- Картопля
- Куряча печінка (трохи менше від кількості картоплі)
- Цибуля ріпчаста
- Перець чорний мелений, сіль
- Масло вершкове
Спосіб приготування
- Курячу печінку промити, обсушити, обсмажити з цибулею і спеціями.
- Картоплю відварити в солоній воді, перетворити на пюре.
- Змішати картопляне пюре з пюре з печінки, ретельно перемішати. Довести до смаку спеціями.
Сирна начинка (солона)
Інгредієнти
- Сир
- Часник
- Сметана
- По одному пучку петрушки і кропу
- Мелений чорний перець і сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Дрібно посікти зелень. Часник подрібнити в пресі.
- Додати ці інгредієнти, а також сіль, перець, сметану до сиру. Перемішати.
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Грибна начинка
Інгредієнти
- Солоні гриби
- Цибуля
- Сметана
- Вершкове масло
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Дрібно наріжте головки цибулі, обсмажте на олії. Гриби дрібно наріжте некрупно, викладіть їх до цибулі. Додайте сметану, перемішайте.
- Тушкуйте впродовж п'яти хвилин.
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Яєчна начинка із зеленню
Інгредієнти
- Яйця зварені круто
- Пучок зеленої цибулі
- Кріп, сіль, перець
- Вершкове масло
Спосіб приготування
- Яйця нарізати дрібними кубиками, цибулю і кріп нарізати дрібно. Приправити і перемішати.
- Додавати потроху вершкового масла перед тим, як скріплюватимете краї тіста.
Яблучна начинка з корицею
Інгредієнти
- Яблука
- Масло вершкове
- Тростинний цукор
- Кориця
Спосіб приготування
- Зняти з яблук шкірку, вирізати серцевину, дрібно нарізати.
- У сотейнику з товстим дном розтопити масло, додати цукор і готувати до розчинення цукру.
- Додати яблука, карамелізувати до м'якості 7-10 хвилин.
- Додати корицю і залишити для охолодження.
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