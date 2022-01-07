Надежный рецепт праздничной курицы от Джейми Оливера

Казалось бы, разморозил курицу, натер специями, отправил в духовку и ждешь. Через час с небольшим получаешь вкусное и праздничное блюдо.

Но и для этого процесса есть свои правила и рекомендации экспертов. Как говорит Джейми Оливер, курицу нужно периодически поливать ее же соками, чтобы она не была сухой.

Праздничная курица от Джейми Оливера / Фото: www.jamieoliver.com

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А перед тем, как класть в тушку лимон, проткните его в нескольких метах. Так ему легче будет отдавать свой аромат.

Праздничная курица от Джейми Оливера

Ингредиенты:

средняя курицы;

по 2 средних луковицы, моркови, стебля сельдерея;

головка чеснока;

оливковое масло;

1 лимон;

1 пучок свежих трав – тимьян, розмарин, другие;

соль, перец.

Как приготовить:

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