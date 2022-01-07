Надійний рецепт святкової курки від Джеймі Олівера

Здавалося б, розморозив курку, натер спеціями, відправив у духовку та чекаєш. За годину з невеличким отримуєш смачну та святкову страву.

Але й для цього процесу є свої правила та рекомендації експертів. Як каже Джеймі Олівер, курку треба періодично поливати її ж соками, щоб вона не була сухою.

Святкова курка від Джеймі Олівера / Фото: www.jamieoliver.com

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А перед тим, як класти в тушку лимон, проткніть його у кількох місцях. Так він легше віддаватиме свій аромат.

Святкова курка від Джеймі Олівера

Інгредієнти:

середня курка;

по 2 середні цибулини, моркви, стебла селери;

голівка часнику;

оливкова олія;

1 лимон;

1 пучок свіжих трав – чебрець, розмарин, інші;

сіль, перець.

Як приготувати:

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