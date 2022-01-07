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Надійний рецепт святкової курки від Джеймі Олівера

Ірина Маслова
7 січня, 14:38
Як обіцяє Джеймі, цей рецепт перевірений ним неодноразово, і у курки буде хрумка скоринка й ніжне м'ясо. З додаткових інгредієнтів – лимон, морква, стебло селери

Здавалося б, розморозив курку, натер спеціями, відправив у духовку та чекаєш. За годину з невеличким отримуєш смачну та святкову страву.

Але й для цього процесу є свої правила та рекомендації експертів. Як каже Джеймі Олівер, курку треба періодично поливати її ж соками, щоб вона не була сухою.

Святкова курка від Джеймі Олівера / Фото: www.jamieoliver.com

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А перед тим, як класти в тушку лимон, проткніть його у кількох місцях. Так він легше віддаватиме свій аромат.

Святкова курка від Джеймі Олівера

Інгредієнти:

  • середня курка;
  • по 2 середні цибулини, моркви, стебла селери;
  • голівка часнику;
  • оливкова олія;
  • 1 лимон;
  • 1 пучок свіжих трав – чебрець, розмарин, інші;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Вийміть курку з холодильника за 30 хвилин до приготування. Розігрійте духовку до 240 градусів.
  2. Вимийте і крупно наріжте овочі – чистити їх не потрібно. Розламайте часникову голівку на зубчики, залишивши їх неочищеними.
  3. Викладіть усі овочі, часник і зелень посеред великого дека і збризкайте олією.
  4. Злегка полийте курку олією, добре приправити сіллю та чорним перцем. Покладіть курку на овочі.
  5. Проколіть лимон по всій поверхні, використовуючи кінчик гострого ножа. Помістіть лимон у тушку разом з пучком зелені.
  6. Помістіть деко у духовку, потім зменшіть вогонь до 200 градусів і готуйте впродовж 1 години 20 хвилин.
  7. Готову курку накрийте фольгою та залиште на 15 хвилин.