Напиток для детей на Хэллоуин – рецепт пунша из апельсинового и морковного сока

Одними сладостями – даже воздушными безе-привидениями – детей не удовлетворить. Им также будут нужны и тематические напитки на Хэллоуин. Понятно, что в них должен преобладать цвет тыквы, поэтому апельсиновый, морковный соки можно брать смело.

На кулинарном сайте Sugarandcharm.com есть интересный рецепт детского пунша. В оригинальном рецепте присутствует безалкогольный имбирный эль. Это несколько специфическая вещь, вряд ли наши дети его оценят.

Детские напитки на Хэллоуин / Фото: insanelygoodrecipes.com

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Поэтому предлагаем заменить его лимонным соком. Правда, в соотношении с другими ингредиентами его должно быть гораздо меньше.

Детский пунш

Детский пунш / Фото: sugarandcharm.com

Ингредиенты:

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Апельсиновый сок, морковный сок – по 1 л

Сок лимона – 25-30 мл или по вкусу

Как приготовить: