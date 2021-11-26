Красавец "Наполеон" на Новый год 2022 – рецепт с медовым кремом и вишневым конфи

Несмотря на обилие всевозможных изысканных десертов, наши любимые "Медовик" и "Наполеон" очень часто попадают на новогодний стол.
У каждого, кто когда-нибудь готовил "Наполеон", есть свой проверенный рецепт. Но с этим тортом можно делать все что угодно – экспериментировать с кремом и другими прослойками.
Медовый крем с вишневым конфи / Фото: instagram.com/dolce.vita.school
В оригинальном рецепте от dolce.vita.school в качестве прослойки выступает брусничное конфи. Другими словами – брусничный густой джем.
Бруснику сложно найти, поэтому решили предложить вам использовать замороженную вишню.
Начинайте с крема и конфи, которые обязательно должны быть в холодильнике до начала сборки торта.
"Наполеон" с медовым кремом с вишневым конфи
Ингредиенты для коржей:
- Мука – 600-650 г
- Сливочное масло – 400 г
- Ледяная вода – 150 мл
- Яйцо – 1 крупное
- Соль – щепотка
- Уксус 9% – 1 ст. л.
Для крема:
- Молоко – 500 г
- Мед – 100 г
- Кукурузный крахмал – 4 ст. л.
- Сливки 33% – 340 г
Для конфи:
- Вишня – 300 г
- Сахар – 60 г
- Кукурузный крахмал – 10 г
Как приготовить:
- Для крема яйца соединить с крахмалом и смешать до однородности венчиком.
- Молоко подогреть, добавить мед и растворить его.
- Помешивая, влить тонкой струйкой молоко в яичную смесь.
- Уварить до консистенции сметаны. Снять с огня, накрыть пленкой, остудить.
- Взбить сливки до мягких пиков, соединить с кремом и перемешать.
- Для конфи размороженную вишню соединить с сахаром, довести до кипения и готовить еще несколько минут.
- Крахмал развести в 2 ст. л. воды и вылить в кипящую вишневую массу.
- Когда конфи загустеет, остудить.
- Для коржей просеять муку на рабочую поверхности или в большую миску.
- Сливочное масло перед приготовлением убрать в морозилку на 2 часа. Порубить его ножом в муку на маленькие кусочки. Перемешивать масло с мукой лучше ложкой, не рукой, чтобы масло не таяло.
- Массу собрать в горку, посередине сделать углубление
- Соединить ледяную воду, яйцо, уксус и соль, взболтать вилкой и вылить эту смесь в углубление.
- Быстро замесить тесто. Долго месить не нужно, чтобы масло не растаяло.
- Разделить тесто на 11 частей, выложить на тарелку, присыпанную мукой, и убрать в холодильник на 1,5 часа.
- Выпекать при 200 градусов 8-10 минут. Важно: после выпечки коржи уменьшатся в размере.
- Накрыть пленкой, убрать в холодильник на несколько часов.