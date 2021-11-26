Красень "Наполеон" на Новий рік 2022 – рецепт з медовим кремом та вишневим конфі

Попри безліч різноманітних вишуканих десертів, наші улюблені "Медовик" і "Наполеон" часто потрапляють на новорічний стіл.

Кожен, хто колись готував "Наполеон", має свій перевірений рецепт. Але з цим тортом можна робити будь-що: експериментувати з кремом та іншими прошарками.

Медовий крем з вишневим конфі / Фото: instagram.com/dolce.vita.school

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В оригінальному рецепті від dolce.vita.school у якості прошарку виступає брусничне конфі. Іншими словами – брусничний густий джем.

Брусниці складно знайти, тому вирішили запропонувати вам використовувати заморожену вишню.

Починайте з крему та конфі, які обов'язково мають бути в холодильнику до початку збирання торта.

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"Наполеон" з медовим кремом з вишневим конфі

Інгредієнти для коржів:

Борошно – 600-650 г

Вершкове масло – 400 г

Крижана вода – 150 мл

Яйце – 1 велике

Сіль – щіпка

Оцет 9% – 1 ст. л.

Для крему:

Молоко – 500 г

Мед – 100 г

Кукурудзяний крохмаль – 4 ст. л.

Вершки 33% – 340 г

Для конфі:

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Вишня – 300 г

Цукор – 60 г

Кукурудзяний крохмаль – 10 г

Як приготувати: