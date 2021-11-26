Красень "Наполеон" на Новий рік 2022 – рецепт з медовим кремом та вишневим конфі

Попри безліч різноманітних вишуканих десертів, наші улюблені "Медовик" і "Наполеон" часто потрапляють на новорічний стіл.
Кожен, хто колись готував "Наполеон", має свій перевірений рецепт. Але з цим тортом можна робити будь-що: експериментувати з кремом та іншими прошарками.
Медовий крем з вишневим конфі / Фото: instagram.com/dolce.vita.school
В оригінальному рецепті від dolce.vita.school у якості прошарку виступає брусничне конфі. Іншими словами – брусничний густий джем.
Брусниці складно знайти, тому вирішили запропонувати вам використовувати заморожену вишню.
Починайте з крему та конфі, які обов'язково мають бути в холодильнику до початку збирання торта.
"Наполеон" з медовим кремом з вишневим конфі
Інгредієнти для коржів:
- Борошно – 600-650 г
- Вершкове масло – 400 г
- Крижана вода – 150 мл
- Яйце – 1 велике
- Сіль – щіпка
- Оцет 9% – 1 ст. л.
Для крему:
- Молоко – 500 г
- Мед – 100 г
- Кукурудзяний крохмаль – 4 ст. л.
- Вершки 33% – 340 г
Для конфі:
- Вишня – 300 г
- Цукор – 60 г
- Кукурудзяний крохмаль – 10 г
Як приготувати:
- Для крему яйця поєднати з крохмалем і змішати до однорідності вінчиком.
- Молоко підігріти, додати мед та розчинити його.
- Помішуючи, влити тонким струмком молоко в яєчну суміш.
- Уварити до консистенції сметани. Зняти з вогню, накрити плівкою, остудити.
- Збити вершки до м'яких піків, з'єднати з кремом і перемішати.
- Для конфі розморожену вишню поєднати з цукром, довести до кипіння і готувати ще кілька хвилин.
- Крохмаль розвести на 2 ст. л. води та вилити в киплячу вишневу масу.
- Коли конфі загусне, остудити.
- Для коржів просіяти борошно на робочу поверхню або велику миску.
- Вершкове масло перед приготуванням прибрати в морозилку на 2 години. Порубати його ножем у борошно на маленькі шматочки. Перемішувати масло з борошном ложкою, не рукою, щоб масло не тануло.
- Масу зібрати в гірку, усередині зробити поглиблення
- З'єднати крижану воду, яйце, оцет і сіль, збовтати виделкою та вилити цю суміш у поглиблення.
- Швидко замісити тісто. Довго місити не потрібно, щоб масло не розтануло.
- Розділити тісто на 11 частин, викласти на тарілку, присипану борошном, і прибрати в холодильник на 1,5 години.
- Випікати за 200 градусів 8-10 хвилин. Важливо: після випікання коржі зменшаться у розмірі.
- Накрити плівкою, прибрати в холодильник на кілька годин.