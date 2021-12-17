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"Наташкин пирог" с яблоками – рецепт из кулинарной книги 1982 года

Ирина Маслова
17 декабря, 10:20
За счет того, что выпекается он при невысоких температурах, получается приятная тягучая текстура и хрустящая корочка, напоминающая безе

Так часто бывает, когда из простого набора продуктов получается на удивление отличная выпечка. Иногда ингредиенты бывают крайне неожиданными. Например, плавленый сыр для печенья "Дружба".

С "Наташкинымм пирогом" все предельно ясно – нужны яблоки, сахар, мука. Но за счет того, что выпекать его нужно сравнительно долго и при невысоких температурах, он становится приятно тягучим и с хрустящей корочкой сверху.

"Наташкин пирог" / Фото: Шеф повар Максим Григорьев

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В книге Мельника В.М. "Кухня народов СССР", где мы нашли рецепт, этот пирог попал в раздел литовской кухни. Его предлагают подавать к чаю, кофе или молоку.

"Наташкин пирог"

Ингредиенты:

  • по 1 ст. муки высшего сорта, сахара;
  • 3 яйца;
  • 2 яблока;
  • 2 шт. песочного печенья;
  • 2 ст. л. белых молотых сухарей;
  • 1 ст. л. сливочного масла.

Как приготовить:

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  1. Яйца вбить в посуду. Добавить сахар и растереть деревянной ложкой добела. Всыпать муку и перемешать.
  2. Добавить мелко нарезанные яблоки и снова перемешать.
  3. Печенье и сухари растереть скалкой в мелкую крошку, просеять через сито.
  4. Форму смазать сливочным маслом, посыпать крошкой.
  5. Вылить тесто и выпекать в умеренно горячей духовке (до 160 градусов) 50-55 минут.
  6. Готовый пирог охладить, вынуть из формы, нарезать. По желанию посыпать сахарной пудрой.