Печенье "Дружба" из детства: среди ингредиентов – одноименный плавленый сыр

Говорить о том, что "Дружба" – это что-то изысканное, нежное и праздничное по сравнению, например, с советским домашним печеньем "Снежок" – неправильно.
Это такой себе симбиоз пончиков, сырников и мини-пышек. Попробовать его приготовить безусловно стоит.
И тем более если вы никогда не использовали плавленые сырки как главный ингредиент в выпечке.
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Фублогер – best_cake161 – настоятельно рекомендует несколько раз просеивать муку и довести остальные ингредиенты до комнатной температуры.
Печенье "Дружба"
Ингредиенты:
- по 2 плавленых сырка, яйца;
- 2 стакана муки;
- 2/3 стакана сахарной пудры;
- по 1 ч. л. ванилина, разрыхлителя;
- 1/3 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сметаны;
- растительное масло для жарки.
Как приготовить:
- Сырки натереть на мелкой терке, добавить сахарную пудру ,ванилин, яйца и перемешать. Добавить ложку сметаны, снова перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем в отдельной посуде, перемешать с сыром и яйцами. Замесить мягкое и эластичное тесто, оно будет немного липнуть к рукам.
- Присыпать тесто мукой и раскатать в пласт толщиной примерно 5 мм, вырезать печенье любой формы.
- Стряхнуть лишнюю муку и обжарить на сковороде на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
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