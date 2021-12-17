"Наталкин пиріг" з яблуками – рецепт з кулінарної книги 1982 року

Так часто буває, коли з простого набору продуктів виходить надиво класна випічка. Іноді інгредієнти бувають дуже несподіваними. Наприклад, плавлений сир для печива "Дружба".

З "Наталкиним пирогом" усе дуже ясно – потрібні яблука, цукор, борошно. Але за рахунок того, що випікати його потрібно порівняно довго та за невисоких температур, він стає приємно тягучим і з хрусткою скоринкою зверху.

"Наталкин пиріг" / Фото: Шеф повар Максим Григорьев

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У книзі Мельника В.М. "Кухня народів СРСР", де ми знайшли рецепт, цей пиріг потрапив у розділ литовської кухні. Його пропонують подавати до чаю, кави або молока.

"Наталкинпиріг"

Інгредієнти:

по 1 ск. борошна вищого ґатунку, цукру;

3 яйця;

2 яблука;

2 шт. пісочного печива;

2 ст. л. білих мелених сухарів;

1 ст. л. вершкового масла.

Як приготувати:

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