"Наталкин пиріг" з яблуками – рецепт з кулінарної книги 1982 року

Так часто буває, коли з простого набору продуктів виходить надиво класна випічка. Іноді інгредієнти бувають дуже несподіваними. Наприклад, плавлений сир для печива "Дружба".
З "Наталкиним пирогом" усе дуже ясно – потрібні яблука, цукор, борошно. Але за рахунок того, що випікати його потрібно порівняно довго та за невисоких температур, він стає приємно тягучим і з хрусткою скоринкою зверху.
"Наталкин пиріг" / Фото: Шеф повар Максим Григорьев
У книзі Мельника В.М. "Кухня народів СРСР", де ми знайшли рецепт, цей пиріг потрапив у розділ литовської кухні. Його пропонують подавати до чаю, кави або молока.
"Наталкинпиріг"
Інгредієнти:
- по 1 ск. борошна вищого ґатунку, цукру;
- 3 яйця;
- 2 яблука;
- 2 шт. пісочного печива;
- 2 ст. л. білих мелених сухарів;
- 1 ст. л. вершкового масла.
Як приготувати:
- Яйця вбити у посуд. Додати цукор і розтерти дерев'яною ложкою добіла. Всипати борошно і перемішати.
- Додати дрібно нарізані яблука та знову перемішати.
- Печиво та сухарі розтерти качалкою в дрібну крихту, просіяти через сито.
- Форму змастити вершковим маслом, посипати крихтою.
- Вилити тісто і випікати у помірно гарячій духовці (до 160 градусів) 50-55 хвилин.
- Готовий пиріг охолодити, вийняти з форми, нарізати. За бажанням посипати цукровою пудрою.