Не выбрасывайте просроченный йогурт – из него получается кекс-облако

Это действительно нереально воздушный кекс с текстурой, которая напоминает облако. Авторы кулинарного канала Qiong Cooking уверяют, что он обязательно получится. То есть, испечь его сможет даже новичок.

Мы рассказывали об удивительном японском хлопковом чизкейке, теперь узнаем, как приготовить очень классный кекс.

Кекс из просроченного йогурта - рецепт / Фото: Qiong Cooking

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Кекс-облако

Ингредиенты:

70 г греческого йогурта;

3 яйца;

40 г растительного масла без запаха;

по 50 г муки, сахара;

половина чайной ложки лимонного сока;

8 г кукурузного крахмала.

Как приготовить: