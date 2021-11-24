Не викидайте прострочений йогурт – з нього печеться кекс-хмара

Це справді нереально повітряний кекс із текстурою, що нагадує хмару. Автори кулінарного каналу Qiong Cooking запевняють, що він обов'язково вийде. Тобто спекти його зможе навіть початківець.

Ми розповідали про дивовижний японський бавовняний чизкейк, тепер дізнаємося, як приготувати дуже класний кекс.

Кекс із простроченого йогурту - рецепт / Фото: Qiong Cooking

Реклама

Кекс-хмара

Інгредієнти:

70 г грецького йогурту;

3 яйця;

40 г олії без запаху;

по 50 г борошна, цукру;

половина чайної ложки лимонного соку;

8 г кукурудзяного крохмалю.

Як приготувати: