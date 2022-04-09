Недорого и очень вкусно – как приготовить луковые котлеты

Этот рецепт точно развеет сомнения тех, кто не очень любит овощные котлеты. Если еще не пробовали свекольные, то обязательно приготовьте – тоже вкусно и недорого.
Желательно, чтобы лук был не слишком злым. Если другого нет, добавьте чуть больше соли.
Бюджетный рецепт луковых котлет / Фото: instagram.com/recepti_niam_kus
Заканчивать готовиться они будут в томатном соке или томатной пасте.
Рецепт редакторский. Очень советуем именно нарезать лук, а не измельчать в блендере. Так котлеты будут максимально сочными.
Луковые котлеты
Луковые котлеты / Фото: Инстаграм
Луковые котлеты / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- лук – 500 г;
- яйцо – 2 шт.;
- манка – 100 г;
- томатный сок – 400 мл;
- чеснок – 2 зуб.;
- соль, перец, специи.
Не менее вкусными получаются котлеты из гречки с грибами. Как их сделать узнаете здесь.
Как приготовить:
- Лук нарезать, чеснок натереть на мелкой терке, соединить с луком.
- Добавить манку, яйца, соль, перец и специи. Перемешать и дать постоять 10 минут. Сформировать котлеты.
- Жарить на хорошо разогретом растительном масле до румяной корочки. С каждой стороны по 4 минуты.
- В другой сковороде или кастрюле протушить томатный сок со специями 3-4 минуты на среднем огне.
- Залить котлеты и готовить 15 минут под крышкой.