Недорого и очень вкусно – как приготовить луковые котлеты

Этот рецепт точно развеет сомнения тех, кто не очень любит овощные котлеты. Если еще не пробовали свекольные, то обязательно приготовьте – тоже вкусно и недорого.

Желательно, чтобы лук был не слишком злым. Если другого нет, добавьте чуть больше соли.

Бюджетный рецепт луковых котлет / Фото: instagram.com/recepti_niam_kus

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Заканчивать готовиться они будут в томатном соке или томатной пасте.

Рецепт редакторский. Очень советуем именно нарезать лук, а не измельчать в блендере. Так котлеты будут максимально сочными.

Луковые котлеты

Луковые котлеты / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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лук – 500 г;

яйцо – 2 шт.;

манка – 100 г;

томатный сок – 400 мл;

чеснок – 2 зуб.;

соль, перец, специи.

Не менее вкусными получаются котлеты из гречки с грибами. Как их сделать узнаете здесь.

Как приготовить: