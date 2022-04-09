Недорого, але дуже смачно – як приготувати цибульні котлети

Цей рецепт точно розвіє сумніви тих, хто не дуже любить овочеві котлети. Якщо ще не куштували бурякові, то обов'язково приготуйте – теж смачно та недорого.

Бажано, щоб цибуля була не надто зла. Якщо іншої немає, додайте трохи більше солі.

Бюджетний рецепт цибулевих котлет / Фото: instagram.com/recepti_niam_kus

Реклама

Закінчуватимуть готуватися вони в томатному соку або томатній пасті.

Рецепт редакторський. Дуже радимо саме нарізати цибулю, а не подрібнювати у блендері. Так котлети будуть максимально соковитими.

Цибулеві котлети

Цибулеві котлети / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

Реклама

цибуля – 500 г;

яйце – 2 шт.;

манка – 100 г;

томатний сік – 400 мл;

часник – 2 зуб.;

сіль, перець, спеції.

Не менш смачними виходять котлети з гречки з грибами. Як їх зробити дізнаєтесь тут.

Як приготувати: