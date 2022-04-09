Недорого, але дуже смачно – як приготувати цибульні котлети

Цей рецепт точно розвіє сумніви тих, хто не дуже любить овочеві котлети. Якщо ще не куштували бурякові, то обов'язково приготуйте – теж смачно та недорого.
Бажано, щоб цибуля була не надто зла. Якщо іншої немає, додайте трохи більше солі.
Бюджетний рецепт цибулевих котлет / Фото: instagram.com/recepti_niam_kus
Закінчуватимуть готуватися вони в томатному соку або томатній пасті.
Рецепт редакторський. Дуже радимо саме нарізати цибулю, а не подрібнювати у блендері. Так котлети будуть максимально соковитими.
Цибулеві котлети
Цибулеві котлети / Фото: Инстаграм
Цибулеві котлети / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- цибуля – 500 г;
- яйце – 2 шт.;
- манка – 100 г;
- томатний сік – 400 мл;
- часник – 2 зуб.;
- сіль, перець, спеції.
Не менш смачними виходять котлети з гречки з грибами. Як їх зробити дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати, часник натерти на дрібній тертці, з'єднати з цибулею.
- Додати манку, яйця, сіль, перець та спеції. Перемішати та дати постояти 10 хвилин. Сформувати котлети.
- Смажити на добре розігрітій олії до рум'яної скоринки. З кожного боку по 4 хвилини.
- В іншій сковороді або каструлі протушкувати томатний сік зі спеціями 3-4 хвилини на середньому вогні.
- Залити котлети та готувати 15 хвилин під кришкою.