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Недорого, але дуже смачно – як приготувати цибульні котлети

Ірина Маслова
9 квітня, 17:14
Замішуються не на борошні, а на манці. Після того, як котлети обсмажаться, вони доводяться до готовності в томатному соку або пасті

Цей рецепт точно розвіє сумніви тих, хто не дуже любить овочеві котлети. Якщо ще не куштували бурякові, то обов'язково приготуйте – теж смачно та недорого.

Бажано, щоб цибуля була не надто зла. Якщо іншої немає, додайте трохи більше солі.

Бюджетний рецепт цибулевих котлет / Фото: instagram.com/recepti_niam_kus

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Закінчуватимуть готуватися вони в томатному соку або томатній пасті.

Рецепт редакторський. Дуже радимо саме нарізати цибулю, а не подрібнювати у блендері. Так котлети будуть максимально соковитими.

Цибулеві котлети

Цибулеві котлети / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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  • цибуля – 500 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • манка – 100 г;
  • томатний сік – 400 мл;
  • часник – 2 зуб.;
  • сіль, перець, спеції.

Не менш смачними виходять котлети з гречки з грибами. Як їх зробити дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати, часник натерти на дрібній тертці, з'єднати з цибулею.
  2. Додати манку, яйця, сіль, перець та спеції. Перемішати та дати постояти 10 хвилин. Сформувати котлети.
  3. Смажити на добре розігрітій олії до рум'яної скоринки. З кожного боку по 4 хвилини.
  4. В іншій сковороді або каструлі протушкувати томатний сік зі спеціями 3-4 хвилини на середньому вогні.
  5. Залити котлети та готувати 15 хвилин під кришкою.