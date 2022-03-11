Бурякові котлети – замішуються на манці, сир додається за смаком

Бурякові котлети / Фото: instagram.com/paskhalov_chief
Найулюбленіший овоч початку весни - буряк. З нього готуємо салати, теплі зокрема, з ним виходять смачні котлети.
У процесі натирання може утворюватися багато соку, його краще віджати.
Рецепт від українського шеф-кухаря paskhalov_chie.
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Бурякові котлети
Інгредієнти:
- буряк – 600 г;
- твердий сир – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- манка – 70 г;
- часник – 1 зубчик
- зелень – за смаком.
Рецепт котлет з моркви, вони теж замішується на манці, знайдете тут.
Як приготувати:
- Буряк запекти у фольги за 180 градусів близько однієї години. Очистити, натерти крупно.
- Натерти сир, дрібно нарізати зелень та часник. Додати до буряків.
- Вбити яйце, перемішати і додати борошно.
- Сформувати невеликі котлети та викласти на застелене деко.
- Запікати 10-15 хвилин за 180 градусів.
- У процесі котлети перевернути на інший бік.