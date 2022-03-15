Рецепт котлет без м'яса, замість нього – гречка та гриби

Гречку потрібно відварити, гриби обсмажити з цибулею та морквою за бажанням. Перед смаженням котлети можна обваляти в борошні або сухарях

/ Фото: Depositphotos

Зрозуміло, що ці котлети пісні. Також дуже рекомендуємо бурякові котлети, але для тих, хто постує, вони не підходять.

Для котлет, рецепт яких нижче, потрібні гриби та гречка. Усі інгредієнти з'єднаються за допомогою крохмалю.

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Рецепт редакційний, радимо використовувати часник, якщо любите, і улюблені спеції.

Котлети з гречки та грибів

Пісні гречані котлети / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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200 г вареної гречки;

100 г грибів;

1 цибулина;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

олія, сіль, перець.

Як зробити морквяні котлети, для яких яйця потрібні, дізнаєтесь тут.

Як приготувати: