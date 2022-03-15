Рецепт котлет без м'яса, замість нього – гречка та гриби

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Зрозуміло, що ці котлети пісні. Також дуже рекомендуємо бурякові котлети, але для тих, хто постує, вони не підходять.
Для котлет, рецепт яких нижче, потрібні гриби та гречка. Усі інгредієнти з'єднаються за допомогою крохмалю.
Рецепт редакційний, радимо використовувати часник, якщо любите, і улюблені спеції.
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Котлети з гречки та грибів
Пісні гречані котлети / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 200 г вареної гречки;
- 100 г грибів;
- 1 цибулина;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- олія, сіль, перець.
Як зробити морквяні котлети, для яких яйця потрібні, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Гречку відварити у солоній воді. Цибулю та гриби обсмажити 5-7 хвилин.
- Гречку, цибулю та гриби подрібнити у фарш за допомогою блендера. Додати сіль, перець, крохмаль. Перемішати.
- Сформувати котлети, за бажанням обваляти в борошні або сухарях.
- Обсмажити на олії.