Немецкие картофельные клецки – рецепт удачного гарнира к любому мясу

С запеченным мясом, с курицей или тушеной капустой – эти клецки отлично подойдут практически ко всему.

В Германии – это прежде всего гарнир, хотя в местных ресторанах их продают как отдельное блюдо.

Немецкие картофельные клецки / Фото: instagram.com/lady_of_photography

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Они крупнее привычных нам, могут готовиться как из отварного картофеля, так и с добавлением сырого.

На странице herringinfurs.blogspot.com рекомендуют варить картофель в мундире и внимательно смотреть, чтобы он не треснул.

Мы рассказывали, как приготовить пряный соус к немецкому фастфуду карривурст, попробуйте приготовить их клецки на гарнир.

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Немецкие картофельные клецки

Ингредиенты:

1200 г крахмалистого картофеля;

2 сырых яичных желтка;

20 г сливочного масла;

50-100 г картофельного крахмала;

щепотка молотого мускатного ореха;

соль – по вкусу.

Как приготовить: