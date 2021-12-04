Немецкий фастфуд дома: как приготовить пряную сосиску карривурст

Когда нужно быстро ответить на вопрос: "Какие блюда немецкой кухни вам известны", – то большинство ответов будут звучать так: "Удивительный крендель брецель и сосиски карривурст".
Это действительно то, за чем туристы выстраиваются в очередь перед киосками с фастфудом. Например, карривурстов в стране ежегодно продают сотнями миллионов.
Несомненно внушительная цифра, которая, собственно, и подтверждает популярность этих ароматных сосисок.
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Автор рецепта ниже – nadja_fly – говорит, что рецептов карривурста существует минимум 30, но в нем обязательно должен быть карри, немного вустерского соуса.
Карривурст появились не без помощи английских солдат
Или, скорее, благодаря именно им. В 1949 году в британском секторе Берлина работала женщина по имени Герта Хойвер.
У нее была своя закусочная, там она торговала жареными сосисками. Где она умудрялась их доставать в то непростое для Германии время – неизвестно.
Сдружившись с английскими солдатами, она получила от них карри и вустерский соус.
Потом пошла на риск – заменила баварскую горчицу, жаренный лук и маринованные огурцы, с этим она продавала свои сосиски, на новоизобретенный соус.
И сосиски Герты с пряным ярко-красным соусом стали покупать. Причем так активно, что женщине удалось скопить денег и открыть свой ресторан.
Сегодня немцы и туристы в год съедают сотни миллионов этих сосисок. А более десяти лет тому назад в Берлине был открыт музей, посвященный карривурсту.
Карривурст – рецепт
Ингредиенты:
- 2 луковицы;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 3 ч. л. порошка карри;
- по 2 ст. л. томатной пасты, яблочного уксуса;
- 1 банка (425 мл) помидоров в собственном соку;
- 3 ст. л. кетчупа;
- 100 мл яблочного сока;
- соль, перец, сахар;
- вустерский соус – по вкусу;
- 4 сардельки.
Как приготовить:
- Лук почистить и мелко порезать. Обжарить на растительном масле. Добавить 2 ч. л. порошка карри, слегка обжарить, добавить томатную пасту, обжарить ещё раз.
- В сковороду выложить измельченные томаты в собственном соку, кетчуп, влить яблочный сок и уксус. Готовить около 10 минут. Соус посолить, поперчить, добавить чайную ложку сахара и вустерский соус.
- В растительном масле обжарить сардельки 5-7 минут. Вынуть и порезать кружочками. Разложить по тарелкам, полить соусом, сверху посыпать порошком карри.
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