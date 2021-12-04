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Немецкий фастфуд дома: как приготовить пряную сосиску карривурст

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 декабря, 17:30
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Из необычного в составе соуса – яблочное пюре и совсем немного вустерского соуса. Используются томаты в собственном соку, которые нужно измельчить, если они крупные. Подается карривурст с жареным картофелем
Карривурст - рецепт
Карривурст - рецепт / Фото: instagram.com/nadja_fly/

Когда нужно быстро ответить на вопрос: "Какие блюда немецкой кухни вам известны", – то большинство ответов будут звучать так: "Удивительный крендель брецель и сосиски карривурст".

Это действительно то, за чем туристы выстраиваются в очередь перед киосками с фастфудом. Например, карривурстов в стране ежегодно продают сотнями миллионов.

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Несомненно внушительная цифра, которая, собственно, и подтверждает популярность этих ароматных сосисок.

Автор рецепта ниже – nadja_fly – говорит, что рецептов карривурста существует минимум 30, но в нем обязательно должен быть карри, немного вустерского соуса.

Карривурст появились не без помощи английских солдат

Карривурст традиционно подают с жареным картофелем
Карривурст традиционно подают с жареным картофелем / Фото: instagram.com/kocheneinfachso/

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Или, скорее, благодаря именно им. В 1949 году в британском секторе Берлина работала женщина по имени Герта Хойвер.

У нее была своя закусочная, там она торговала жареными сосисками. Где она умудрялась их доставать в то непростое для Германии время – неизвестно.

Сдружившись с английскими солдатами, она получила от них карри и вустерский соус.

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Потом пошла на риск – заменила баварскую горчицу, жаренный лук и маринованные огурцы, с этим она продавала свои сосиски, на новоизобретенный соус.

И сосиски Герты с пряным ярко-красным соусом стали покупать. Причем так активно, что женщине удалось скопить денег и открыть свой ресторан.

Сегодня немцы и туристы в год съедают сотни миллионов этих сосисок. А более десяти лет тому назад в Берлине был открыт музей, посвященный карривурсту.

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Карривурст – рецепт

Ингредиенты:

  • 2 луковицы;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 3 ч. л. порошка карри;
  • по 2 ст. л. томатной пасты, яблочного уксуса;
  • 1 банка (425 мл) помидоров в собственном соку;
  • 3 ст. л. кетчупа;
  • 100 мл яблочного сока;
  • соль, перец, сахар;
  • вустерский соус – по вкусу;
  • 4 сардельки.

Как приготовить:

  1. Лук почистить и мелко порезать. Обжарить на растительном масле. Добавить 2 ч. л. порошка карри, слегка обжарить, добавить томатную пасту, обжарить ещё раз.
  2. В сковороду выложить измельченные томаты в собственном соку, кетчуп, влить яблочный сок и уксус. Готовить около 10 минут. Соус посолить, поперчить, добавить чайную ложку сахара и вустерский соус.
  3. В растительном масле обжарить сардельки 5-7 минут. Вынуть и порезать кружочками. Разложить по тарелкам, полить соусом, сверху посыпать порошком карри.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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