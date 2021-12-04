Німецький фастфуд удома: як приготувати пряну сосиску карівурст

З незвичайного у складі соусу – яблучне пюре та зовсім трохи вустерського соусу. Використовуються томати у власному соку, які потрібно подрібнити, якщо вони великі. Подається карівурст зі смаженою картоплею

Карівурст - рецепт / Фото: instagram.com/nadja_fly/

Коли потрібно швидко відповісти на запитання: "Які страви німецької кухні вам відомі", то більшість відповідей звучатиме так: "Дивовижний крендель брецель та сосиски карівурст".

Це справді те, по що туристи вишиковуються в чергу перед кіосками з фастфудом. Наприклад, карівурстів у країні щорічно продають сотнями мільйонів.

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Безперечно велика цифра, яка, власне, і підтверджує популярність цих ароматних сосисок.

Авторка рецепта нижче – nadja_fly – каже, що рецептів карівурсту існує мінімум 30, але в ньому обов'язково має бути карі, трохи вустерського соусу.

Карівурст з'явилися не без допомоги англійських солдатів

Карівурст традиційно подають зі смаженою картоплею / Фото: instagram.com/kocheneinfachso/

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Або, швидше, завдяки саме їм. У 1949 році в британському секторі Берліна працювала жінка на ім'я Герта Хойвер.

У неї була своя закусочна, там вона торгувала смаженими сосисками. Де вона примудрялася їх діставати в той непростий для Німеччини час – невідомо.

Здружившись із англійськими солдатами, вона отримала від них карі та вустерський соус.

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Потім пішла на ризик – замінила баварську гірчицю, смажену цибулю та мариновані огірки, з цим вона продавала свої сосиски, на новий соус.

І сосиски Герти з пряним яскраво-червоним соусом стали купувати. Причому так активно, що жінці вдалося зібрати гроші та відкрити свій ресторан.

Сьогодні німці та туристи на рік з'їдають сотні мільйонів цих сосисок. А понад десять років тому в Берліні було відкрито музей, присвячений карівурсту.

Карівурст – рецепт

Інгредієнти:

2 цибулини;

4 ст. л. олії;

3 ч. л. порошку карі;

по 2 ст. л. томатної пасти, яблучного оцту;

1 бляшанка (425 мл) помідорів у власному соку;

3 ст. л. кетчупу;

100 мл яблучного соку;

сіль, перець, цукор;

вустерський соус – за смаком;

4 сардельки.

Як приготувати: