Як приготувати німецький яблучний млинець, який смачно їсти не тільки вранці

Так, у Німеччині теж їдять млинці. Причому особливо не заморочуються з їхнім приготуванням. Утім, з цією справою не заморочуються не лише німці. Чого варта "Голландське крихітка" із США. Цей млинець, доволі великий, випікається в духовці в одній чавунній сковороді.
Для німецького яблучного млинця від фудблогерки feedtheswimmers потрібні два великих яблук та грецький йогурт.
Німецький яблучний млинець
Інгредієнти:
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- 100 г пшеничного борошна;
- 1 ст. л. цукру;
- 1/2 ч. л. солі;
- 2 яйця;
- 3/4 склянки грецького йогурту (жирного);
- 1 ч. л. ванільного цукру.
Для яблук:
- 2 шт. великих яблук;
- 50 г цукру;
- 2 ст. л. вершкового масла,
- 1/4 ч. л. кориці;
- 1 ч. л. соку лимона.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. З'єднайте сухі інгредієнти. Додайте вологі інгредієнти та ретельно перемішайте.Відкладіть.
- Два великі яблука очистіть від серцевини та наріжте скибочками. Обсмажте яблука з цукром та корицею на вершковому маслі у чавунній сковороді близько 8 хвилин. Зніміть з вогню, додайте лимонний сік, перемішайте.
- Вилийте тісто по краях сковороди, а потім на яблука. Випікайте приблизно 15 хвилин, доки краї не піднімуться, а центр не стане золотавим. Прикрасьте цукровою пудрою.