Як приготувати німецький яблучний млинець, який смачно їсти не тільки вранці

Яблука для млинця обсмажуються на вершковому маслі з додаванням цукру, кориці та лимонного соку. Потім це все заливається тістом і випікається у духовці

Німецький яблучний млинець / Фото: instagram.com/feedtheswimmers/

Так, у Німеччині теж їдять млинці. Причому особливо не заморочуються з їхнім приготуванням. Утім, з цією справою не заморочуються не лише німці. Чого варта "Голландське крихітка" із США. Цей млинець, доволі великий, випікається в духовці в одній чавунній сковороді.

Для німецького яблучного млинця від фудблогерки feedtheswimmers потрібні два великих яблук та грецький йогурт.

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Німецький яблучний млинець

Інгредієнти:

100 г пшеничного борошна;

1 ст. л. цукру;

1/2 ч. л. солі;

2 яйця;

3/4 склянки грецького йогурту (жирного);

1 ч. л. ванільного цукру.

Для яблук:

2 шт. великих яблук;

50 г цукру;

2 ст. л. вершкового масла,

1/4 ч. л. кориці;

1 ч. л. соку лимона.

Як приготувати:

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