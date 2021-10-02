3 рецепти "равликів", якщо любите красиву подачу млинців

Це трохи більше, ніж просто млинці з начинкою. "Равлики" запікаються під соусом, здебільшого – зі сметани і сиру. Начинки можуть бути різними – сир, ягоди, гриби