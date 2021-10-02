3 рецепти "равликів", якщо любите красиву подачу млинців

Потрібно спекти млинці за своїм улюбленим рецептом. важливо не припускатися помилок, щоб вони вийшли справді тонкими. А потім загорнути в кожен начинку, викласти по колу в формі та запікати під заливкою. Найпопулярніші інгредієнти для начинки – сир, ягоди, вершковий сир, гриби.
Млинцевий "равлик" із сиром
Інгредієнти:
- сир – 500 г;
- цукор – 50 г;
- щіпка ваніліну;
- родзинки (або ягоди) – 80-100 г;
- вершкове масло.
Для заливки:
- яйце куряче – 2 шт.;
- сметана – 100 г;
- цукор – 2 ст. л.
Як приготувати:
- Спекти млинці за своїм улюбленим рецептом.
- Для начинки змішати сир і ягоди. Якщо берете родзинки, то їх потрібно потримати в окропі кілька хвилин.
- Наповнити млинці начинкою, скрутити і викласти у змащену вершковим маслом форму.
- Для заливки збити яйце з цукром, додати сметану, полити "равлика".
- Випікати за 170 градусів 30-35 хвилин.
Млинцевий "равлик" із грибами
Інгредієнти для млинців:
- молоко, окріп – по 1 ск.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 2 ск.;
- сіль, цукор – за смаком;
- олія – 4 ст. л.
Для начинки:
- лисички (або будь-які інші гриби) – 400 г;
- цибуля – 2 шт.;
- сіль, перець, спеції.
Для заливки:
- сир – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- сметана – 5 ст. л.
Як приготувати:
- Склянку молока змішати зі склянкою крутого окропу. Збиваючи, ввести два яйця, цукор і сіль за смаком.
- Продовжуючи збивати, ввести борошно та олію. Спекти млинці.
- Для начинки обсмажити дві великі цибулини з лисичками. На кожен млинець викласти начинку і згорнути рулетом.
- Викласти рулети равликом один за одним у круглу форму.
- Для заливки натерти 100 г сиру, посипати зверху на пиріг. Змішати зі сметаною, рівномірно розподілити на "равлика".
- Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 10-15 хвилин.
Млинцевий "равлик" із крем-сиром і смородиною
Інгредієнти для начинки:
- крем-сир – 250 г;
- сметана – 3-4 ст. л.;
- підсолоджувач – за смаком;
- смородина;
- вершкове масло.
Для заливки:
- сметана – 200 г;
- яйце – 1 шт.;
- підсолоджувач – за смаком.
Як приготувати:
- Спекти млинці. Крем-сир змішати зі смородиною, підсолодити.
- Начинити млинці та укласти по спіралі в змащену вершковим масло форму.
- Для заливки змішати всі інгредієнти, залити "равлика".
- Випікати за 180 градусів 25 хвилин.
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