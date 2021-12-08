Німецькі картопляні кльоцки – рецепт вдалого гарніру до будь-якого м'яса

Із запеченим м'ясом, з куркою або тушкованою капустою – ці кльоцки прекрасно підійдуть практично до всього.
У Німеччині – це насамперед гарнір, хоча в місцевих ресторанах їх продають як окрему страву.
Німецькі картопляні кльоцки / Фото: instagram.com/lady_of_photography
Вони більші за звичні нам, можуть готуватися як з відвареної картоплі, так і з додаванням сирої.
На сторінці herringinfurs.blogspot.com рекомендують варити картоплю в мундирі та уважно дивитись, щоб вона не тріснула.
Ми розповідали, як приготувати пряний соус до німецького фастфуду карівурст, тепер спробуйте приготувати їхні кльоцки на гарнір.
Німецькі картопляні кльоцки
Інгредієнти:
- 1200 г крохмалистої картоплі;
- 2 сирі яєчні жовтки;
- 20 г вершкового масла;
- 50-100 г картопляного крохмалю;
- щіпка меленого мускатного горіха;
- сіль – за смаком.
Як приготувати:
- Картоплю помити, опустити в окріп і варити в мундирі 15-20 хвилин до готовності. Стежте, щоб картопля не тріснула та не розвалилася.
- Злити воду, накрити каструлю з картоплею рушником та залишити на 10 хвилин. Очистити картоплю.
- Пропустити картоплю через прес або дрібно натерти. Додати до картоплі яєчні жовтки, швидко перемішати. Додати 50 г крохмалю, перемішати. Якщо маса є дуже рідкою, додати трохи крохмалю.
- Вершкове масло розтопити і злегка остудити.
- Додати до картопляної маси сіль, мускатний горіх та вершкове масло. Перемішати.
- Розділити картопляне тісто на дві рівні частини. Сформувати 12 великих кльоцок.
- Воду у великій каструлі довести до кипіння та посолити. Варити 10-15 хвилин, доки вони не спливуть. Після цього варити ще 5 хвилин і вийняти шумівкою.
- Подавати як гарнір зі смаженою цибулею до м'ясних страв.