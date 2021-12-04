Немецкий фастфуд дома: как приготовить пряную сосиску карривурст

Когда нужно быстро ответить на вопрос: "Какие блюда немецкой кухни вам известны", – то большинство ответов будут звучать так: "Удивительный крендель брецель и сосиски карривурст".

Это действительно то, за чем туристы выстраиваются в очередь перед киосками с фастфудом. Например, карривурстов в стране ежегодно продают сотнями миллионов.

Карривурст - рецепт / Фото: instagram.com/nadja_fly/

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Несомненно внушительная цифра, которая, собственно, и подтверждает популярность этих ароматных сосисок.

Автор рецепта ниже – nadja_fly – говорит, что рецептов карривурста существует минимум 30, но в нем обязательно должен быть карри, немного вустерского соуса.

Карривурст появились не без помощи английских солдат

Карривурст традиционно подают с жареным картофелем / Фото: instagram.com/kocheneinfachso/

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Или, скорее, благодаря именно им. В 1949 году в британском секторе Берлина работала женщина по имени Герта Хойвер.

У нее была своя закусочная, там она торговала жареными сосисками. Где она умудрялась их доставать в то непростое для Германии время – неизвестно.

Сдружившись с английскими солдатами, она получила от них карри и вустерский соус.

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Потом пошла на риск – заменила баварскую горчицу, жаренный лук и маринованные огурцы, с этим она продавала свои сосиски, на новоизобретенный соус.

И сосиски Герты с пряным ярко-красным соусом стали покупать. Причем так активно, что женщине удалось скопить денег и открыть свой ресторан.

Сегодня немцы и туристы в год съедают сотни миллионов этих сосисок. А более десяти лет тому назад в Берлине был открыт музей, посвященный карривурсту.

Карривурст – рецепт

Ингредиенты:

2 луковицы;

4 ст. л. растительного масла;

3 ч. л. порошка карри;

по 2 ст. л. томатной пасты, яблочного уксуса;

1 банка (425 мл) помидоров в собственном соку;

3 ст. л. кетчупа;

100 мл яблочного сока;

соль, перец, сахар;

вустерский соус – по вкусу;

4 сардельки.

Как приготовить: