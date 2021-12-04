Німецький фастфуд удома: як приготувати пряну сосиску карівурст

Коли потрібно швидко відповісти на запитання: "Які страви німецької кухні вам відомі", то більшість відповідей звучатиме так: "Дивовижний крендель брецель та сосиски карівурст".
Це справді те, по що туристи вишиковуються в чергу перед кіосками з фастфудом. Наприклад, карівурстів у країні щорічно продають сотнями мільйонів.
Карівурст - рецепт / Фото: instagram.com/nadja_fly/
Безперечно велика цифра, яка, власне, і підтверджує популярність цих ароматних сосисок.
Авторка рецепта нижче – nadja_fly – каже, що рецептів карівурсту існує мінімум 30, але в ньому обов'язково має бути карі, трохи вустерського соусу.
Карівурст з'явилися не без допомоги англійських солдатів
Або, швидше, завдяки саме їм. У 1949 році в британському секторі Берліна працювала жінка на ім'я Герта Хойвер.
У неї була своя закусочна, там вона торгувала смаженими сосисками. Де вона примудрялася їх діставати в той непростий для Німеччини час – невідомо.
Здружившись із англійськими солдатами, вона отримала від них карі та вустерський соус.
Потім пішла на ризик – замінила баварську гірчицю, смажену цибулю та мариновані огірки, з цим вона продавала свої сосиски, на новий соус.
І сосиски Герти з пряним яскраво-червоним соусом стали купувати. Причому так активно, що жінці вдалося зібрати гроші та відкрити свій ресторан.
Сьогодні німці та туристи на рік з'їдають сотні мільйонів цих сосисок. А понад десять років тому в Берліні було відкрито музей, присвячений карівурсту.
Карівурст – рецепт
Інгредієнти:
- 2 цибулини;
- 4 ст. л. олії;
- 3 ч. л. порошку карі;
- по 2 ст. л. томатної пасти, яблучного оцту;
- 1 бляшанка (425 мл) помідорів у власному соку;
- 3 ст. л. кетчупу;
- 100 мл яблучного соку;
- сіль, перець, цукор;
- вустерський соус – за смаком;
- 4 сардельки.
Як приготувати:
- Цибулю почистити і дрібно нарізати. Обсмажити на олії. Додати 2 ч. л. порошку карі, злегка обсмажити, додати томатну пасту, обсмажити ще раз.
- У сковороду викласти подрібнені томати у власному соку, кетчуп, влити яблучний сік та оцет. Готувати близько 10 хвилин. Соус посолити, поперчити, додати чайну ложку цукру та вустерський соус.
- У олії обсмажити сардельки 5-7 хвилин. Вийняти і порізати кружальцями. Розкласти по тарілках, полити соусом, зверху посипати карі.