Очень необычные итальянские маффины – рецепт с грибами

Нужно сказать, что простой домашней выпечки в Италии достаточно. Очень много пирогов, они максимально просты в приготовлении.
Их картофельные маффины по своему виду похожи на фонданы. То есть дополнительные ингредиенты не вмешиваются в тесто, как это обычно бывает.
Итальянские картофельные маффины
Картофельное пюре представляет собой оболочку, а внутри только то, что вы выберете в качестве начинки.
Вместо грибов можно использовать соленый лосось, ветчину или овощное пюре. А если добавить немного мягкого сыра к этому всему, начинка приобретет отличную консистенцию. Если у вас керамические или металлические формочки, их дно нужно присыпать сухарями.
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Итальянские картофельные маффины
Ингредиенты:
- картофель – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- грибы – 200 г;
- панировочные сухари – 2-3 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик,
- петрушка – несколько веточек;
- розмарин – несколько веточек;
- зеленый лук – несколько веточек;
- оливковое масло – 1-2 ст. л.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Измельчить петрушку, розмарин, лук и чеснок.
- Вымыть картофель и отваривать в кожуре до готовности. Размять в пюре. Добавить яйца, измельченную зелень, соль, перец и перемешать.
- Формочки для маффинов смазать оливковым маслом и присыпать панировочными сухарями (при использовании металлических или одноразовых алюминиевых форм). Силиконовые можно ничем не смазывать.
- Заполнить формочки картофельным пюре, оставляя пустой середину.
- Грибы нарезать, слегка обжарить с солью и перцем. Выложить внутрь, сверху грибов снова положить пюре.
- Посыпать каждый маффин панировочными сухарями и сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30- 40 минут. Достать из духовки, когда они подрумянятся.
Обязательно попробуйте итальянский рисовый пирог, тесто для него можно взять готовое, слоеное.