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Рецепты украинских блюд на Святвечер – среди них гуцульская варя

Ирина Маслова
3 января, 18:20
Это постный борщ с грибными ушками, тушеная квашеная капуста с белой фасолью и грибами и гуцульское блюдо варя из свеклы с добавлением пряных маринованных слив

Тихий семейный ужин на Святой вечер – это 12 традиционных блюд. Если о постном борще с грибными ушками знают все, то гуцульская варя – блюдо малоизвестное.

О варе написал этнограф Владимир Шухевич в четырехтомнике "Гуцульщина" в 1899 году, рецепт опубликован на странице yizhakultura.

Украинские постные блюда на Рождество / Фото: Коллаж: Сегодня

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Капуста от picantecooking готовится вместе с шампиньонами, можно взять немного белых сушеных.

Борщ от foodfitmari подается с грибными ушками, для них тоже нужны сушеные грибы.

Постный борщ с грибными ушками

Постный борщ с грибными ушками / Фото: instagram.com/foodfitmari/

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Ингредиенты:

  • 3 шт. свекла;
  • по 1 шт. морковь, корень петрушки;
  • 2 шт. лук;
  • грибной отвар и вода;
  • 2 ст. л. яблочного уксуса;
  • 1 ч. л. сахара;
  • соль, черный молотый перец;
  • масло растительное.

Для ушек:

  • 50 г сушеных грибов;
  • 1 луковица;
  • 300 г муки;
  • масло растительное;
  • специи.

Как приготовить:

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  1. Для ушек грибы замочить ночью водой. Отварить до готовности. Отвар сцедить, он понадобится для борща.
  2. Грибы измельчить в блендере. Поджарить мелко нарезанный лук до светлого цвета, добавить грибы и еще несколько минут протушить до испарения лишней жидкости, добавить специй.
  3. Для теста к муке добавить частями кипяток, 1 ч. л. масла и замесить тесто. Накрыть пленкой и дать постоять 30 минут.
  4. Раскатать тесто в пласт и сделать маленьким стаканом кружочки (диаметр 4 см). Разложить начинку и слепить края.
  5. Довести подсоленную воду до кипения, отварить ушки.
  6. Свеклу отварить или запечь в духовке. Потереть на крупной терке.
  7. К грибному отвару долить воду, чтобы было 3 л, и довести до кипения.
  8. Морковь и корень петрушки порезать дольками, одну луковицу разрезать пополам и добавить в воду. Варить до готовности примерно 15-20 минут. Убрать лук и корень петрушки.
  9. Добавить натертую свеклу, уксус, сахар, соль, черный молотый перец и дать еще раз закипеть.
  10. Для зажарки обжарить мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета и добавить к борщу. Выключить огонь и снять с плиты.

Варя

Варя из свеклы, капусты и фасоли / Фото: instagram.com/yizhakultura

Ингредиенты:

  • 300 г свеклы;
  • по 100 г сливы пряной маринованной, белой фасоли;
  • 50 г квашеной капусты, хрустящей;
  • 25 г душистого домашнего подсолнечного масла;
  • 5 г горчицы.

Как приготовить:

  1. Залить фасоль на ночь водой, слить воду и варить около 30 минут.
  2. Свеклу запечь в духовке 50-60 минут при 200 градусах. Очистить и порезать ромбиками.
  3. Сваренную и охлажденную фасоль смешать с квашеной капустой, измельченной маринованной сливой и свеклой.
  4. Масло и горчицу тщательно размешать до однородного состояния и заправить варю.

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Квашеная капуста с белой фасолью

Квашеная капуста с белой фасолью / Фото: instagram.com/picantecooking

Ингредиенты:

  • 200 г белой сухой фасоли;
  • 800 г квашеной капусты;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 большая луковица, почистить, порезать кубиками;
  • 400 г шампиньонов, крупно порезать;
  • 30 г белых сушеных грибов, измельчить;
  • 500 мл овощного бульона или воды;
  • масло для жарки
  • соль и черный перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Фасоль поместить в глубокую миску. Залить доверху водой и оставить на 8-12 часов набухать.
  2. В день приготовления фасоль отцедить, поместить в сотейник, залить доверху водой, поставить на маленький огонь и варить 1-1,5 часа до мягкости фасоли.
  3. В большой сковороде с толстым дном, на среднем огне, разогреть 2-3 ст. л. растительного масла. Капусту отцедить и выложить в сковороду. Добавить сахар и тушить, помешивая, около 40 минут, пока капуста хорошо смягчится и уменьшится в объеме.
  4. Сушеные грибы поместить в небольшой сотейник, влить 500 мл бульона или воды и довести до кипения. Снять с огня.
  5. Когда фасоль сварена, а капуста почти готова, в глубокой сковороде или в кастрюле разогреть 3-4 ст. л. растительного масла. Добавить лук и тушить, на среднем огне, помешивая, пока лук не смягчится. Добавить шампиньоны, посолить и тушить, помешивая, пока грибы не уменьшатся в объеме.
  6. Переложить в шампиньоны с луком капусту и отцеженную фасоль. Хорошо вымешать и тушить все 10 минут, пока все хорошо прогреется.
  7. Влить грибной отвар вместе с грибами, посолить все по вкусу. Хорошо перемешать и тушить на маленьком огне, пока не выпарится практически вся жидкость, примерно 15-20 минут.
  8. Приправить черным перцем.