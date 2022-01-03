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Рецепти українських страв на Святвечір – серед них гуцульська варя

Ірина Маслова
3 січня, 18:20
Це пісний борщ із грибними вушками, тушкована квашена капуста з білою квасолею і грибами та гуцульська страва варя з буряка з додаванням пряних маринованих слив

Тиха сімейна вечеря на Святвечір – це 12 традиційних страв. Якщо про пісний борщ із грибними вушками знають усі, то гуцульська варя – страва маловідома.

Про варю написав етнограф Володимир Шухевич у чотиритомнику "Гуцульщина" у 1899 році, рецепт опублікований на сторінці yizhakultura.

Українські пісні страви на Різдво / Фото: Колаж: Сьогодні

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Капуста від picantecooking готується разом з печерицями, можна взяти трохи білих сушених.

Борщ від foodfitmari подається з грибними вушками, їм теж потрібні сушені гриби.

Пісний борщ із грибними вушками

Пісний борщ з грибними вушками / Фото: instagram.com/foodfitmari/

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Інгредієнти:

  • 3 шт. буряк;
  • 1 шт. морква, корінь петрушки;
  • 2 шт. цибуля;
  • грибний відвар та вода;
  • 2 ст. л. яблучного оцту;
  • 1 ч. л. цукру;
  • сіль, чорний мелений перець;
  • олія.

Для вушок:

  • 50 г сушених грибів;
  • 1 цибулина;
  • 300 г борошна;
  • олія;
  • спеції.

Як приготувати:

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  1. Для вушок гриби замочити вночі водою. Відварити до готовності. Відвар зцідити, він знадобиться для борщу.
  2. Гриби подрібнити у блендері. Підсмажити дрібно нарізану цибулю до світлого кольору, додати гриби та ще кілька хвилин протушкувати до випаровування зайвої рідини, додати спецій.
  3. Для тіста борошно додати частинами окріп, 1 ч. л. олії та замісити тісто. Накрити плівкою та дати постояти 30 хвилин.
  4. Розкочати тісто в пласт і зробити маленькою склянкою кружальця (діаметр 4 см). Розкласти начинку та зліпити краї.
  5. Довести підсолену воду до кипіння, відварити вушка.
  6. Буряк відварити або запекти в духовці. Потерти на великій тертці.
  7. До грибного відвару долити воду, щоби було 3 л і довести до кипіння.
  8. Моркву та корінь петрушки нарізати часточками, одну цибулину розрізати навпіл і додати у воду. Варити до готовності приблизно 15-20 хвилин. Прибрати цибулю та корінь петрушки.
  9. Додати натертий буряк, оцет, цукор, сіль, чорний мелений перець і дати ще раз закипіти.
  10. Для засмаження обсмажити дрібно нарізану цибулину до золотавого кольору та додати до борщу. Вимкнути вогонь та зняти з плити.

Варя

Варя з буряка, капусти та квасолі / Фото: instagram.com/yizhakultura

Інгредієнти:

  • 300 г буряків;
  • по 100 г сливи пряної маринованої, білої квасолі;
  • 50 г квашеної капусти, хрумкої;
  • 25 г домашньої соняшникової олії;
  • 5 г гірчиці.

Як приготувати:

  1. Залити квасолю на ніч водою, злити воду та варити близько 30 хвилин.
  2. Буряк запекти в духовці 50-60 хвилин за 200 градусів. Очистити та порізати ромбиками.
  3. Зварену та охолоджену квасолю змішати з квашеною капустою, подрібненою маринованою сливою та буряком.
  4. Олію та гірчицю ретельно розмішати до однорідного стану та заправити варю.

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Квашена капуста з білою квасолею

Квашена капуста з білою квасолею / Фото: instagram.com/picantecooking

Інгредієнти:

  • 200 г білої сухої квасолі;
  • 800 г квашеної капусти;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 велика цибулина, почистити, нарізати кубиками;
  • 400 г печериць, крупно порізати;
  • 30 г білих сушених грибів, подрібнити;
  • 500 мл овочевого бульйону або води;
  • олія для смаження
  • сіль та чорний перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Квасолю помістити у глибоку миску. Залити доверху водою і залишити на 8-12 годин набухати.
  2. У день приготування квасолю відцідити, помістити в сотейник, залити водою доверху, поставити на маленький вогонь і варити 1-1,5 години до м'якості квасолі.
  3. У великій сковороді з товстим дном на середньому вогні розігріти 2-3 ст. л. олії. Капусту відцідити та викласти в сковороду. Додати цукор і тушкувати, помішуючи, 40 хвилин, доки капуста добре пом'якшиться і зменшиться в об'ємі.
  4. Сушені гриби помістити в маленький сотейник, влити 500 мл бульйону або води і довести до кипіння. Зняти з вогню.
  5. Коли квасоля зварена, а капуста майже готова, у глибокій сковороді чи каструлі розігріти 3-4 ст. л. олії. Додати цибулю і тушкувати, на середньому вогні, помішуючи, доки цибуля не пом'якшиться. Додати печериці, посолити і тушкувати, помішуючи, доки гриби не зменшаться в об'ємі.
  6. Перекласти в печериці з цибулею капусту та відціджену квасолю. Добре вимішати і тушкувати 10 хвилин, доки все добре прогріється.
  7. Влити грибний відвар разом з грибами, посолити за смаком. Добре перемішати і тушкувати на маленькому вогні, доки не випарується практично вся рідина приблизно 15-20 хвилин.
  8. Приправити чорним перцем.