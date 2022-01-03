Рецепти українських страв на Святвечір – серед них гуцульська варя

Тиха сімейна вечеря на Святвечір – це 12 традиційних страв. Якщо про пісний борщ із грибними вушками знають усі, то гуцульська варя – страва маловідома.
Про варю написав етнограф Володимир Шухевич у чотиритомнику "Гуцульщина" у 1899 році, рецепт опублікований на сторінці yizhakultura.
Українські пісні страви на Різдво / Фото: Колаж: Сьогодні
Капуста від picantecooking готується разом з печерицями, можна взяти трохи білих сушених.
Борщ від foodfitmari подається з грибними вушками, їм теж потрібні сушені гриби.
Пісний борщ із грибними вушками
Пісний борщ з грибними вушками / Фото: instagram.com/foodfitmari/
Інгредієнти:
- 3 шт. буряк;
- 1 шт. морква, корінь петрушки;
- 2 шт. цибуля;
- грибний відвар та вода;
- 2 ст. л. яблучного оцту;
- 1 ч. л. цукру;
- сіль, чорний мелений перець;
- олія.
Для вушок:
- 50 г сушених грибів;
- 1 цибулина;
- 300 г борошна;
- олія;
- спеції.
Як приготувати:
- Для вушок гриби замочити вночі водою. Відварити до готовності. Відвар зцідити, він знадобиться для борщу.
- Гриби подрібнити у блендері. Підсмажити дрібно нарізану цибулю до світлого кольору, додати гриби та ще кілька хвилин протушкувати до випаровування зайвої рідини, додати спецій.
- Для тіста борошно додати частинами окріп, 1 ч. л. олії та замісити тісто. Накрити плівкою та дати постояти 30 хвилин.
- Розкочати тісто в пласт і зробити маленькою склянкою кружальця (діаметр 4 см). Розкласти начинку та зліпити краї.
- Довести підсолену воду до кипіння, відварити вушка.
- Буряк відварити або запекти в духовці. Потерти на великій тертці.
- До грибного відвару долити воду, щоби було 3 л і довести до кипіння.
- Моркву та корінь петрушки нарізати часточками, одну цибулину розрізати навпіл і додати у воду. Варити до готовності приблизно 15-20 хвилин. Прибрати цибулю та корінь петрушки.
- Додати натертий буряк, оцет, цукор, сіль, чорний мелений перець і дати ще раз закипіти.
- Для засмаження обсмажити дрібно нарізану цибулину до золотавого кольору та додати до борщу. Вимкнути вогонь та зняти з плити.
Варя
Варя з буряка, капусти та квасолі / Фото: instagram.com/yizhakultura
Інгредієнти:
- 300 г буряків;
- по 100 г сливи пряної маринованої, білої квасолі;
- 50 г квашеної капусти, хрумкої;
- 25 г домашньої соняшникової олії;
- 5 г гірчиці.
Як приготувати:
- Залити квасолю на ніч водою, злити воду та варити близько 30 хвилин.
- Буряк запекти в духовці 50-60 хвилин за 200 градусів. Очистити та порізати ромбиками.
- Зварену та охолоджену квасолю змішати з квашеною капустою, подрібненою маринованою сливою та буряком.
- Олію та гірчицю ретельно розмішати до однорідного стану та заправити варю.
Квашена капуста з білою квасолею
Квашена капуста з білою квасолею / Фото: instagram.com/picantecooking
Інгредієнти:
- 200 г білої сухої квасолі;
- 800 г квашеної капусти;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 велика цибулина, почистити, нарізати кубиками;
- 400 г печериць, крупно порізати;
- 30 г білих сушених грибів, подрібнити;
- 500 мл овочевого бульйону або води;
- олія для смаження
- сіль та чорний перець – за смаком
Як приготувати:
- Квасолю помістити у глибоку миску. Залити доверху водою і залишити на 8-12 годин набухати.
- У день приготування квасолю відцідити, помістити в сотейник, залити водою доверху, поставити на маленький вогонь і варити 1-1,5 години до м'якості квасолі.
- У великій сковороді з товстим дном на середньому вогні розігріти 2-3 ст. л. олії. Капусту відцідити та викласти в сковороду. Додати цукор і тушкувати, помішуючи, 40 хвилин, доки капуста добре пом'якшиться і зменшиться в об'ємі.
- Сушені гриби помістити в маленький сотейник, влити 500 мл бульйону або води і довести до кипіння. Зняти з вогню.
- Коли квасоля зварена, а капуста майже готова, у глибокій сковороді чи каструлі розігріти 3-4 ст. л. олії. Додати цибулю і тушкувати, на середньому вогні, помішуючи, доки цибуля не пом'якшиться. Додати печериці, посолити і тушкувати, помішуючи, доки гриби не зменшаться в об'ємі.
- Перекласти в печериці з цибулею капусту та відціджену квасолю. Добре вимішати і тушкувати 10 хвилин, доки все добре прогріється.
- Влити грибний відвар разом з грибами, посолити за смаком. Добре перемішати і тушкувати на маленькому вогні, доки не випарується практично вся рідина приблизно 15-20 хвилин.
- Приправити чорним перцем.