Неверотяные сырники с клубникой – рецепт для красивого завтрака

Сегодня сырники готовят даже с оливками, что говорить о клубнике. Тем более представить, насколько это отличный вкус – очень просто.
В рецепте vera__orlova они замешиваются на рисовой муке, используйте ту, которая у вас есть. Количество сахара не указывается, он добавляется, согласно личным предпочтениям.
Рецепт сырников с клубникой к завтраку
Если будете использовать замороженную клубнику, припылите ее крахмалом перед тем, как она попадет в сырник.
Сырники с клубникой
Сырники с клубникой
Ингредиенты:
- творог сухой – 300 г;
- яйцо – 2 шт.;
- мука рисовая – 3 ст. л.+ для формовки;
- ванилин на кончике ножа;
- сахар;
- клубника;
- корица для подачи.
Как приготовить:
- Размять творог вилкой, добавить яйца, муку, ванилин, сахар, хорошо перемешать. Дать постоять 15-20 минут.
- В центре сырника сделать углубление и разместить клубнику. Хорошо закрыть, чтобы ягоды не было видно.
- Жарить на хорошо разогретой сковороде, украсить корицей.
Как приготовить сырники в духовке, читайте здесь. Они замешиваются на манке.