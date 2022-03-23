Невероятно вкусные и ароматные котлеты из капусты – простой рецепт для ужина

Если пока что не пробовали сочные котлеты из гречки и грибов, обязательно попробуйте. Они подходят для тех, кто придерживается поста.
Автор этих котлет Калнина Наталья предлагает лук для фарша обжарить на сливочном масле, это можно сделать и на растительном.
Постные котлеты из капусты / Фото: Depositphotos
После замеса фарш должен постоять 10-15 минут, так как в него добавляется манка.
Последние минуты приготовления котлет должны проходить под крышкой.
Капустные котлеты
Капустные котлеты / Фото: Калнина Наталья
Ингредиенты:
- капуста – 700 г;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- манная крупа – 4-5 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 30 г.
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Как приготовить:
- Капусту мелко нашинковать. Опустить в кипящую воду и варить 10-15 минут.
- Лук нарезать мелко и обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
- С капусты слить воду, дать капусте остыть и отжать лишнюю влагу.
- К капусте добавить манку, специи по вкусу, вбить яйцо и перемешать. Дать постоять 10 минут. Если фарш жидкий, добавить немного манки.
- Сформировать котлеты, жарить на разогретом растительном масле до готовности. Последние несколько минут – под крышкой.
Как сделать эти котлеты быстро и просто, смотрите в ролике.