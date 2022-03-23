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Невероятно вкусные и ароматные котлеты из капусты – простой рецепт для ужина

23 марта, 17:31
Капусту нужно мелко нашинковать и отварить в кипящей воде 10-15 минут. В фарш идут обжаренный лук, яйцо и немного манки

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Автор этих котлет Калнина Наталья предлагает лук для фарша обжарить на сливочном масле, это можно сделать и на растительном.

Постные котлеты из капусты / Фото: Depositphotos

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После замеса фарш должен постоять 10-15 минут, так как в него добавляется манка.

Последние минуты приготовления котлет должны проходить под крышкой.

Капустные котлеты

Капустные котлеты / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

  • капуста – 700 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • манная крупа – 4-5 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 30 г.

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Как приготовить:

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  1. Капусту мелко нашинковать. Опустить в кипящую воду и варить 10-15 минут.
  2. Лук нарезать мелко и обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
  3. С капусты слить воду, дать капусте остыть и отжать лишнюю влагу.
  4. К капусте добавить манку, специи по вкусу, вбить яйцо и перемешать. Дать постоять 10 минут. Если фарш жидкий, добавить немного манки.
  5. Сформировать котлеты, жарить на разогретом растительном масле до готовности. Последние несколько минут – под крышкой.

Как сделать эти котлеты быстро и просто, смотрите в ролике.