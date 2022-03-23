Невероятно вкусные и ароматные котлеты из капусты – простой рецепт для ужина

Если пока что не пробовали сочные котлеты из гречки и грибов, обязательно попробуйте. Они подходят для тех, кто придерживается поста.

Автор этих котлет Калнина Наталья предлагает лук для фарша обжарить на сливочном масле, это можно сделать и на растительном.

Постные котлеты из капусты / Фото: Depositphotos

Реклама

После замеса фарш должен постоять 10-15 минут, так как в него добавляется манка.

Последние минуты приготовления котлет должны проходить под крышкой.

Капустные котлеты

Капустные котлеты / Фото: Калнина Наталья

Реклама

Ингредиенты:

капуста – 700 г;

яйца – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

манная крупа – 4-5 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сливочное масло – 30 г.

Здесь узнаете рецепт пастушьего пирога. Вместо мяса используется фасоль.

Как приготовить:

Реклама

Капусту мелко нашинковать. Опустить в кипящую воду и варить 10-15 минут. Лук нарезать мелко и обжарить до золотистого цвета на сливочном масле. С капусты слить воду, дать капусте остыть и отжать лишнюю влагу. К капусте добавить манку, специи по вкусу, вбить яйцо и перемешать. Дать постоять 10 минут. Если фарш жидкий, добавить немного манки. Сформировать котлеты, жарить на разогретом растительном масле до готовности. Последние несколько минут – под крышкой.

Как сделать эти котлеты быстро и просто, смотрите в ролике.