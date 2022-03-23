Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Неймовірно смачні та ароматні котлети з капусти – простий рецепт для вечері

23 березня, 17:31
Капусту потрібно дрібно нашаткувати і відварити в киплячій воді 10-15 хвилин. У фарш ідуть обсмажена цибуля, яйце і трохи манки

Якщо поки не куштували соковиті котлети з гречки та грибів, обов'язково спробуйте. Вони підходять для тих, хто дотримується посту.

Авторка цих котлет Калніна Наталія пропонує цибулю для фаршу обсмажити на вершковому маслі, це можна зробити і на олії.

Капустяні котлети / Фото: Depositphotos

Реклама

Після замісу фарш має постояти 10-15 хвилин, оскільки до нього додається манка.

Останні хвилини приготування котлет мають тривати під кришкою.

Капустяні котлети

Капустяні котлети / Фото: Калнина Наталья

Реклама

Інгредієнти:

  • капуста – 700 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • манка – 4-5 ст. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • вершкове масло – 30 г.

Тут дізнаєтеся рецепт пастушого пирога. Замість м'яса використовується квасоля.

Як приготувати:

Реклама
  1. Капусту дрібно нашаткувати. Опустити в киплячу воду та варити 10-15 хвилин.
  2. Цибулю нарізати дрібно і обсмажити до золотавого кольору на вершковому маслі.
  3. З капусти злити воду, дати капусті охолонути і віджати зайву вологу.
  4. До капусти додати манку, спеції за смаком, вбити яйце і перемішати. Дати постояти 10 хвилин. Якщо фарш рідкий, додати трохи манки.
  5. Сформувати котлети та посмажити на розігрітій олії до готовності. Останні кілька хвилин – під кришкою.

Як зробити ці котлети швидко та просто, дивіться у ролику.