Неймовірно смачні та ароматні котлети з капусти – простий рецепт для вечері

Якщо поки не куштували соковиті котлети з гречки та грибів, обов'язково спробуйте. Вони підходять для тих, хто дотримується посту.
Авторка цих котлет Калніна Наталія пропонує цибулю для фаршу обсмажити на вершковому маслі, це можна зробити і на олії.
Капустяні котлети / Фото: Depositphotos
Після замісу фарш має постояти 10-15 хвилин, оскільки до нього додається манка.
Останні хвилини приготування котлет мають тривати під кришкою.
Капустяні котлети
Капустяні котлети / Фото: Калнина Наталья
Інгредієнти:
- капуста – 700 г;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- манка – 4-5 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- вершкове масло – 30 г.
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Як приготувати:
- Капусту дрібно нашаткувати. Опустити в киплячу воду та варити 10-15 хвилин.
- Цибулю нарізати дрібно і обсмажити до золотавого кольору на вершковому маслі.
- З капусти злити воду, дати капусті охолонути і віджати зайву вологу.
- До капусти додати манку, спеції за смаком, вбити яйце і перемішати. Дати постояти 10 хвилин. Якщо фарш рідкий, додати трохи манки.
- Сформувати котлети та посмажити на розігрітій олії до готовності. Останні кілька хвилин – під кришкою.
Як зробити ці котлети швидко та просто, дивіться у ролику.