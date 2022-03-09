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Без м'яса, але з консервованою квасолею – рецепт пастушого пирога з бобовими

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 березня, 13:13
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Ми трохи адаптували рецепт, замінивши оригінальну сочевицю і нут на консервовану або варену квасолю. Якщо немає овочевої суміші, використовуйте ті овочі, що є
Пастуший пиріг з квасолею без м'яса
Пастуший пиріг з квасолею без м'яса / Фото: www.mashed.com

Пастуший пиріг – традиційна страва Британії, колись це була їжа робітників та селян. Ці пироги не відрізняються особливою вишуканістю, але вони, безумовно, ситні.

Рецепт ще одного такого, яким дуже давно годували воїнів, кримськотатарського кобете, ми публікували.

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У цьому вегетаріянському пастушому пирозі використовується нут і сочевиця. Його основа – картопляне пюре.

Ми трохи адаптували рецепт Мashed.com, віддавши перевагу квасолі.

Пастуший пиріг з квасолею

Інгредієнти:

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  • 4 великі картоплини, очищені та нарізані;
  • олія;
  • 1 цибулина, дрібно нарізана;
  • 3 зубчики часнику, дрібно нарізаних;
  • 400 г консервованої квасолі, злити рідину;
  • 3 ст. л. томатної пасти;
  • 2 склянки овочевого бульйону
  • 300 г заморожених овочів;
  • італійські трави, сіль, перець.

Як зробити італійський рисовий пиріг з готового тіста – читайте тут.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Варіть картоплю близько 10 хвилин, доки вона не стане м'якою. Розімніть, додайте олію. Приправте сіллю та перцем і відкладіть.
  3. Обсмажте цибулю та часник до м'якості. Додайте квасолю та томатну пасту. Влийте бульйон. Приправте, посоліть і поперчіть. Готуйте 20-25 хвилин, доки соус не загусне.
  4. Викладіть овочеву суміш у форму для запікання. Викладіть картопляне пюре.
  5. Випікайте 25 хвилин, доки верх не стане хрумким і коричневим.

Тут побачите процес приготування цього пирога.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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