Без мяса, но с консервированной фасолью – рецепт пастушьего пирога с бобовыми

Мы немного адаптировали рецепт, заменив оригинальные чечевицу и нут на консервированную или вареную фасоль. Если нет овощной смеси, используйте те овощи, что есть

Пастуший пирог с фасолью без мяса / Фото: www.mashed.com

Пастуший пирог – традиционное блюдо Британии, когда-то это была еда рабочих и крестьян. Эти пироги не отличаются особой изысканностью, но они безусловно сытные.

Рецепт еще одного такого, которым очень давно кормили воинов, крымскотатарского кобете, мы публиковали.

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В этом вегетарианском пастушьем пироге используется нут и чечевица. Его основа – картофельное пюре.

Мы немного адаптировали рецепт Мashed.com, сделав акцент на фасоли.

Пастуший пирог с фасолью

Ингредиенты:

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4 большие картофелины, очищенные и нарезанные;

растительное масло;

1 луковица, мелко нарезанная;

3 зубчика чеснока, мелко нарезанных;

400 г консервированной фасоли, слить жидкость;

3 ст. л. томатной пасты;

2 стакана овощного бульона

300 г замороженных овощей;

итальянские травы, соль, перец.

Как сделать итальянский рисовый пирог из готового теста – узнаете здесь.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Варите картофель около 10 минут, пока он не станет мягким. Разомните, добавьте растительное масло. Приправьте солью и перцем и отложите в сторону. Обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте фасоль и томатную пасту. Влейте бульон. Приправьте, посолите и поперчите. Готовьте 20-25 минут, пока соус не загустеет. Выложите овощную смесь в форму для запекания. Выложите картофельное пюре. Выпекайте 25 минут, пока верх не станет хрустящим и коричневым.

Здесь увидите процесс приготовления этого пирога.