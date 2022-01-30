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Кобете, яким колись годували воїнів, – як приготувати кримськотатарський пиріг

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 січня, 15:42
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Тісто потрібно буде замісити, а для начинки дрібно нарізати м'ясо, бажано, яловичину. Сама начинка попередньо не обсмажується, все запікається разом
Кобете - кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою
Кобете - кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою / Фото: instagram.com/mom_cook_kati/

Якщо на столі є пиріг, можна сміливо вважати – сім'я голодною не лишиться. Про один такий, сільський італійський, ми вже розповідали.

Кобете або кубете – кримськотатарський пиріг, назва якого перекладається як багато м'яса.

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Дуже давно його рубали спеціяльними довгими ножами, це була баранина або яловичина.

Кажуть, що колись кобете готували для воїнів, щоб нагодувати і повернути їм сили.

Можна використовувати і листкове тісто, і навіть фарш, але це не буде кобете.

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Начинка, крім м'яса, у нас ще й картопля, не обсмажується. Усе запікається разом.

У верхівці пирога рекомендуємо зробити отвір, щоб кобете точно приготувався.

Ми трохи переінакшили рецепт фублогерки nogay_qizi. Замість фаршу, як вона пропонує, рекомендуємо все-таки взяти яловичину або баранину і дрібно їх нарізати.

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Сам рецепт та спосіб приготування залишили оригінальним.

Кобете – кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою

Кобете – кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою
Кобете – кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою / Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Інгредієнти:

  • 6 склянок борошна;
  • 450 г маргарину;
  • 500-800 мл молока або кефіру;
  • сіль, кунжут – за смаком;
  • яйце для змащування;
  • 1/4 ч. л. соди.

Для начинки:

  • 1 кг фаршу;
  • 600 г цибулі;
  • 200 г картоплі;
  • сіль, перець, зіра.

Тут знайдете рецепт смачного пирога, для якого потрібні черевця лосося.

Як приготувати:⠀

  1. Маргарин натерти і додати до борошна. Додати сіль та соду. Перемішати, додаючи частинами молоко. Відправити тісто в холодильник на дві години.
  2. Цибулю та картоплю дрібно нарізати, додати до фаршу. Додати сіль та перець. Зіру перетерти в долоні й покласти до фаршу. Ретельно перемішати.
  3. Тісто поділити на три частини. Одну частину тіста відрізати, це буде верх пирога. Решту розкачати завтовшки 1,5-2 см і викласти на застелене деко. На тісто викласти начинку.
  4. Тісто для верхнього шару розкачати якнайтонше. Накрити пиріг.
  5. Змастити жовтком і посипати кунжутом. Випікати за 200 градусів близько 40 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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