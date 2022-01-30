Кобете, яким колись годували воїнів, – як приготувати кримськотатарський пиріг

Якщо на столі є пиріг, можна сміливо вважати – сім'я голодною не лишиться. Про один такий, сільський італійський, ми вже розповідали.
Кобете або кубете – кримськотатарський пиріг, назва якого перекладається як багато м'яса.
Дуже давно його рубали спеціяльними довгими ножами, це була баранина або яловичина.
Далі по темі
Кажуть, що колись кобете готували для воїнів, щоб нагодувати і повернути їм сили.
Можна використовувати і листкове тісто, і навіть фарш, але це не буде кобете.
Начинка, крім м'яса, у нас ще й картопля, не обсмажується. Усе запікається разом.
У верхівці пирога рекомендуємо зробити отвір, щоб кобете точно приготувався.
Ми трохи переінакшили рецепт фублогерки nogay_qizi. Замість фаршу, як вона пропонує, рекомендуємо все-таки взяти яловичину або баранину і дрібно їх нарізати.
Сам рецепт та спосіб приготування залишили оригінальним.
Кобете – кримськотатарський пиріг з м'ясною начинкою
Інгредієнти:
- 6 склянок борошна;
- 450 г маргарину;
- 500-800 мл молока або кефіру;
- сіль, кунжут – за смаком;
- яйце для змащування;
- 1/4 ч. л. соди.
Для начинки:
- 1 кг фаршу;
- 600 г цибулі;
- 200 г картоплі;
- сіль, перець, зіра.
Тут знайдете рецепт смачного пирога, для якого потрібні черевця лосося.
Як приготувати:⠀
- Маргарин натерти і додати до борошна. Додати сіль та соду. Перемішати, додаючи частинами молоко. Відправити тісто в холодильник на дві години.
- Цибулю та картоплю дрібно нарізати, додати до фаршу. Додати сіль та перець. Зіру перетерти в долоні й покласти до фаршу. Ретельно перемішати.
- Тісто поділити на три частини. Одну частину тіста відрізати, це буде верх пирога. Решту розкачати завтовшки 1,5-2 см і викласти на застелене деко. На тісто викласти начинку.
- Тісто для верхнього шару розкачати якнайтонше. Накрити пиріг.
- Змастити жовтком і посипати кунжутом. Випікати за 200 градусів близько 40 хвилин.