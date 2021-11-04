Нежная курица с грибами в большой сковороде – этого ужина хватит на всех

Почему курица – это самый частый продукт, который большинство выбирают к ужину? Потому что из бюджетных дополнительных составляющих, вместе с ней, можно приготовить очень достойное блюдо.

Кулинарные редакторы из Мashed.com предлагают воспроизвести свой рецепт в большой сковороде, так как ингредиенты представлены в больших количествах.

Курица с картофелем и грибами / Фото: www.mashed.com

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Даже если ваша семья не съест все сразу, этот ужин будет вкуснее и на следующий день.

Курица с картофелем и грибами

Ингредиенты:

120 г бекона;

4 ст. л. сливочного масла;

2 кг курицы;

50 г коньяка;

2 стакана белого вина;

2 стакана куриного бульона;

1 ст. л. томатной пасты;

2 зубчика нарезанного чеснока;

1 лавровый лист;

400 г картофеля (небольшого по размеру);

1 ст. л. оливкового масла;

12 маленьких луковиц, нарезанных пополам;

250 г грибов;

3 ст. л. муки;

свежая петрушка;

соль, перец, тимьян – по вкусу.

Как приготовить:

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