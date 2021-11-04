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Нежная курица с грибами в большой сковороде – этого ужина хватит на всех

Ирина Маслова
4 ноября, 18:40
Лучше всего, если это будут бедра. Их нужно обжарить, добавить бульон или воду, а дальше интересные ингредиенты – 50 мл коньяка и немного белого вина. Спирт выпарится, а невероятный вкус у курицы останется

Почему курица – это самый частый продукт, который большинство выбирают к ужину? Потому что из бюджетных дополнительных составляющих, вместе с ней, можно приготовить очень достойное блюдо.

Кулинарные редакторы из Мashed.com предлагают воспроизвести свой рецепт в большой сковороде, так как ингредиенты представлены в больших количествах.

Курица с картофелем и грибами / Фото: www.mashed.com

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Даже если ваша семья не съест все сразу, этот ужин будет вкуснее и на следующий день.

Курица с картофелем и грибами

Ингредиенты:

  • 120 г бекона;
  • 4 ст. л. сливочного масла;
  • 2 кг курицы;
  • 50 г коньяка;
  • 2 стакана белого вина;
  • 2 стакана куриного бульона;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 2 зубчика нарезанного чеснока;
  • 1 лавровый лист;
  • 400 г картофеля (небольшого по размеру);
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 12 маленьких луковиц, нарезанных пополам;
  • 250 г грибов;
  • 3 ст. л. муки;
  • свежая петрушка;
  • соль, перец, тимьян – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Нагрейте глубокую сковороду и обжарьте бекон на растительном масле, отложите.
  2. Обсушите курицу и приправьте солью и перцем. Обжарьте кожей вниз в отложенном жире бекона до золотистого цвета в течение 2-3 минут с каждой стороны.
  3. Полейте мясо коньяком и обжарьте, дайте спирту полностью испариться.
  4. В ту же сковороду добавьте измельченный чеснок, тимьян и лавровый лист, перемешайте. Добавьте томатную пасту, перемешайте.
  5. Положите бекон в сковороду и влейте стакан вина и весь бульон. Жидкости должна покрыть курицу. Добавьте картофель.
  6. Тушите под крышкой 25-30 минут.
  7. Тем временем добавьте 2 столовых ложки сливочного масла и оливкового масла, лук и грибы. Готовьте 3 минуты.
  8. Влейте остальное вино и тушите 10 минут.
  9. Смешайте муку и сливочное масло в миске, чтобы получилась паста. Добавляйте жидкость из сковороды, пока масса не превратится в соус.
  10. Влейте сливочно-мучную массу к курице, аккуратно перемешайте. Медленно доведите до кипения
  11. Перед подачей посыпьте петрушкой.