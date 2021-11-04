Нежная курица с грибами в большой сковороде – этого ужина хватит на всех

Почему курица – это самый частый продукт, который большинство выбирают к ужину? Потому что из бюджетных дополнительных составляющих, вместе с ней, можно приготовить очень достойное блюдо.
Кулинарные редакторы из Мashed.com предлагают воспроизвести свой рецепт в большой сковороде, так как ингредиенты представлены в больших количествах.
Курица с картофелем и грибами / Фото: www.mashed.com
Даже если ваша семья не съест все сразу, этот ужин будет вкуснее и на следующий день.
Курица с картофелем и грибами
Ингредиенты:
- 120 г бекона;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 2 кг курицы;
- 50 г коньяка;
- 2 стакана белого вина;
- 2 стакана куриного бульона;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 2 зубчика нарезанного чеснока;
- 1 лавровый лист;
- 400 г картофеля (небольшого по размеру);
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 12 маленьких луковиц, нарезанных пополам;
- 250 г грибов;
- 3 ст. л. муки;
- свежая петрушка;
- соль, перец, тимьян – по вкусу.
Как приготовить:
- Нагрейте глубокую сковороду и обжарьте бекон на растительном масле, отложите.
- Обсушите курицу и приправьте солью и перцем. Обжарьте кожей вниз в отложенном жире бекона до золотистого цвета в течение 2-3 минут с каждой стороны.
- Полейте мясо коньяком и обжарьте, дайте спирту полностью испариться.
- В ту же сковороду добавьте измельченный чеснок, тимьян и лавровый лист, перемешайте. Добавьте томатную пасту, перемешайте.
- Положите бекон в сковороду и влейте стакан вина и весь бульон. Жидкости должна покрыть курицу. Добавьте картофель.
- Тушите под крышкой 25-30 минут.
- Тем временем добавьте 2 столовых ложки сливочного масла и оливкового масла, лук и грибы. Готовьте 3 минуты.
- Влейте остальное вино и тушите 10 минут.
- Смешайте муку и сливочное масло в миске, чтобы получилась паста. Добавляйте жидкость из сковороды, пока масса не превратится в соус.
- Влейте сливочно-мучную массу к курице, аккуратно перемешайте. Медленно доведите до кипения
- Перед подачей посыпьте петрушкой.