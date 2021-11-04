Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Ніжна курка з грибами у великій сковороді – цієї вечері вистачить на всіх

Ірина Маслова
4 листопада, 18:40
Найкраще, якщо це будуть стегна. Їх потрібно обсмажити, додати бульйон або воду, а далі цікаві інгредієнти – 50 мл коньяку та трохи білого вина. Спирт випарується, а неймовірний смак курки залишиться

Чому курка – це найчастіший продукт, який більшість обирають на вечерю? Адже з бюджетних додаткових складових, разом з нею, можна приготувати дуже гідну страву.

Кулінарні редактори з Мashed.com пропонують відтворити свій рецепт у великій сковороді, бо інгредієнти представлені у великих кількостях.

Курка з картоплею та грибами / Фото: www.mashed.com

Реклама

Навіть якщо ваша родина не з'їсть все одразу, ця вечеря буде смачнішою і наступного дня.

Курка з картоплею та грибами

Інгредієнти:

  • 120 г бекону;
  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • 2 кг курки;
  • 50 г коньяку;
  • 2 склянки білого вина;
  • 2 склянки курячого бульйону;
  • 1 ст. л. томатної пасти;
  • 2 зубчики нарізаного часнику;
  • 1 лаврове листя;
  • 400 г картоплі (невеликої за розміром);
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 12 маленьких цибулин, нарізаних навпіл;
  • 250 г грибів;
  • 3 ст. л. борошна;
  • свіжа петрушка;
  • сіль, перець, чебрець – за смаком.

Як приготувати:

Реклама
  1. Нагрійте глибоку сковороду і обсмажте бекон на олії, відкладіть.
  2. Обсушіть курку і приправте сіллю та перцем. Обсмажте шкірою вниз у відкладеному жирі бекону до золотавого кольору 2-3 хвилин з кожного боку.
  3. Полийте м'ясо коньяком і обсмажте, дайте спирту випаруватися повністю.
  4. У ту ж сковороду додайте подрібнений часник, чебрець і лаврове листя, перемішайте. Додайте томатну пасту, перемішайте.
  5. Покладіть бекон у сковороду і влийте склянку вина та весь бульйон. Рідина має покрити курку. Додайте картоплю.
  6. Тушкуйте під кришкою 25-30 хвилин.
  7. Тим часом додайте 2 столові ложки вершкового масла та оливкової олії, цибулю та гриби. Готуйте 3 хвилини.
  8. Влийте решту вина і тушкуйте 10 хвилин.
  9. Змішайте борошно і вершкове масло в мисці, щоб вийшла паста. Додавайте рідину зі сковороди, доки маса не перетвориться на соус.
  10. Влийте вершково-борошняну масу до курки, акуратно перемішайте. Повільно доведіть до кипіння
  11. Перед подачею посипте петрушкою.