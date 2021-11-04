Ніжна курка з грибами у великій сковороді – цієї вечері вистачить на всіх

Чому курка – це найчастіший продукт, який більшість обирають на вечерю? Адже з бюджетних додаткових складових, разом з нею, можна приготувати дуже гідну страву.

Кулінарні редактори з Мashed.com пропонують відтворити свій рецепт у великій сковороді, бо інгредієнти представлені у великих кількостях.

Курка з картоплею та грибами / Фото: www.mashed.com

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Навіть якщо ваша родина не з'їсть все одразу, ця вечеря буде смачнішою і наступного дня.

Курка з картоплею та грибами

Інгредієнти:

120 г бекону;

4 ст. л. вершкового масла;

2 кг курки;

50 г коньяку;

2 склянки білого вина;

2 склянки курячого бульйону;

1 ст. л. томатної пасти;

2 зубчики нарізаного часнику;

1 лаврове листя;

400 г картоплі (невеликої за розміром);

1 ст. л. оливкової олії;

12 маленьких цибулин, нарізаних навпіл;

250 г грибів;

3 ст. л. борошна;

свіжа петрушка;

сіль, перець, чебрець – за смаком.

Як приготувати:

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