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Нежная свиная грудинка за 15 минут – рецепт интересного маринада

Ирина Маслова
28 мая, 16:46
При покупке сала попросите продавца проткнуть его ножом. С хорошим продуктом это будет легко сделать. Из неожиданных специй – карри и хмели-сунели

Это одна из самых простых холодных закусок, которая хорошо сохраняется в дороге и после которой остаешься сытым надолго.

Здесь очень важно выбрать качественный продукт, о всех тонкостях мы подробно писали.

Вареное сало / Фото: instagram.com/lidanikolaivna/

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Сало в маринад нужно бросать сразу же и готовить не более 15 минут. Спустя это время добавляются карри, хмели-сунели и нарезанный чеснок.

Доходит до полной готовности закуска в холодильнике, вытягивать сало из маринада не нужно.

Рецепт нашли на канале Рецепты от мамули.

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Вареная свиная грудинка

Вареная свиная грудинка / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • свиная грудинка – 2 кг.

Маринад на 2 литра:

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  • соль – 4 ст. л. с небольшой горкой;
  • лавровый лист – 6 шт.;
  • перец молотый – 1 ч. л.;
  • перец горошком – 30 шт.;
  • карри, хмели-сунели – 1 ч. л.;
  • чеснок – 2 головки.

Как приготовить:

  1. Сало нарезать и помыть.
  2. В два литра воды добавить соль, лавровый лист и весь перец. Чуть подогреть маринад и выложить сало. Когда маринад закипит, снять пену.
  3. Положить тарелку, чтобы погрузить сало в маринад, варить 15-20 минут.
  4. Выключить огонь, положить нарезанный чеснок и приправы. Отправить кастрюлю с салом в холодильник на 8-10 часов.

Как готовят вареное сало гуцулы, читайте здесь.