Нежная свиная грудинка за 15 минут – рецепт интересного маринада

Это одна из самых простых холодных закусок, которая хорошо сохраняется в дороге и после которой остаешься сытым надолго.

Здесь очень важно выбрать качественный продукт, о всех тонкостях мы подробно писали.

Вареное сало / Фото: instagram.com/lidanikolaivna/

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Сало в маринад нужно бросать сразу же и готовить не более 15 минут. Спустя это время добавляются карри, хмели-сунели и нарезанный чеснок.

Доходит до полной готовности закуска в холодильнике, вытягивать сало из маринада не нужно.

Рецепт нашли на канале Рецепты от мамули.

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Вареная свиная грудинка

Вареная свиная грудинка / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

свиная грудинка – 2 кг.

Маринад на 2 литра:

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соль – 4 ст. л. с небольшой горкой;

лавровый лист – 6 шт.;

перец молотый – 1 ч. л.;

перец горошком – 30 шт.;

карри, хмели-сунели – 1 ч. л.;

чеснок – 2 головки.

Как приготовить:

Сало нарезать и помыть. В два литра воды добавить соль, лавровый лист и весь перец. Чуть подогреть маринад и выложить сало. Когда маринад закипит, снять пену. Положить тарелку, чтобы погрузить сало в маринад, варить 15-20 минут. Выключить огонь, положить нарезанный чеснок и приправы. Отправить кастрюлю с салом в холодильник на 8-10 часов.

Как готовят вареное сало гуцулы, читайте здесь.