Нежнейший плавленый сыр за 15 минут – вкуснее его сделают грибы (видео)

Многим может казаться, что домашний сыр по типу брынзы или адыгейского – это что-то хлопотное. Опытные кулинары спешат опровергнуть это. При желании и минимуме времени его просто сделать.

Этот плавленый сыр похож на наш любимый "Янтарь". После приготовления его можно есть сразу же или дать возможность загустеть в холодильнике.

Домашний плавленый сыр

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В рецепте используется свежая петрушка и гранулированный чеснок.

Ольга Матвей, которая придумала это рецепт, уверяет: после того, как вы попробуете эту чудесную закуску, в магазине плавленый сыр покупать уже не будете.

Домашний плавленый сыр с грибами

Плавленый сыр с грибами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

шампиньоны – 200 г;

петрушка, перец;

творог 10% – 500 г;

сметана 30% – 2 ст. л.;

соль, сода – по 1 ч. л.;

чеснок гранулированный – половина ч. л.

Как приготовить:

С грибов срезать кожицу, максимально тонко нарезать. Выпарить влагу с грибов на сухой сковороде. Добавить немного масла и соль, слегка обжарить. Мелко нарезать петрушку. Соединить творог, сметану, яйца, соду и соль. Перебить в блендере. Поставить емкость с массой в сковороду с водой, делая водяную баню. Плавить сыр 10-12 минут. Пробить еще раз блендером. Вернуть на водяную баню, готовить еще несколько минут. Соединить с грибами, добавить перец по вкусу и чеснок, перемешать. Переложить в стеклянную тару с крышкой до остывания плавленого сыра.

Подробней об этой отличной закуске смотрите в видео.

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Рецепт сыра чечил или косички мы публиковали здесь.