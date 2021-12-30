Новогодний десерт "Мандарины в снегу" – от затмит своей красотой все другие

Есть предположение, что этот легкий и действительно красивый десерт будет дополнять не только сладкий стол на Новый год. У него есть все – вкус, красота, эффектность, – чтобы быть частым по поводу и без.
Во всяком случае, в сезон мандаринов. В рецепте используется сметана, вместо нее может быть натуральный йогурт.
Новогодний десерт "Мандарины в снегу" / Фото: Тёщины Рецепты
На канале Тёщины Рецепты советуют использовать максимально густую сметану.
Десерт "Мандарины в снегу"
Ингредиенты на 1,5-литровую бутылку:
- желатин – 30 г;
- вода – 200 мл;
- сметана 18% – 800 г;
- сахар или пудра – 200 г;
- мандарины – 10 шт.
Как приготовить:
- Желатин разбавить в 200 мл холодной кипяченной воды. Оставить набухать.
- К сметане добавить сахар и вымешивать, пока сахар не растворится полностью. Оставить на 7 минут.
- Набухший желатин слегка растворить на водяной бане. По необходимости желатин процедить.
- Желатин частями добавить в сметану. Тщательно перемешать.
- Несколько столовых ложек сметанной массы положить на дно пластиковой бутылки (горлышко обрезать) и отправить в холодильник застыть.
- Мандарины очистить и надеть на длинную шпажку. Установить в бутылку. Заполнить бутылку остальной сметанной массой до краев.
- Отправить в холодильник на 4 часа.
- В дне бутылки раскаленной спицей сделать отверстие и выпустить воздух. Через отверстие выдуть десерт и нарезать на порции.