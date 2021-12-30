Новогодний куриный рулет по-турецки – начиняется сухофруктами и поливается соусом из вина

Рецепты для курицы на Новый год, особенно в преддверии праздника, появляются с завидной скоростью.

Популярны курица и филе, потому что сравнительно недорогие и сочетаются практически со всем.

Новогодний турецкий рулет из курицы / Фото: instagram.com/natali_zey_recepti/

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Это очень интересный вариант, ведь внутри рулета смесь из изюма и кураги, а конечный результат поливается пряным соусом на основе белого вина.

Фублогер natali_zey_recepti рекомендует мариновать рулет в холодильнике, предварительно завернув его в фольгу.

Новогодний турецкий рулет из курицы

Ингредиенты:

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Куриная грудка с кожей – 1 кг

Сливочное масло – 25 г

Восточная смесь пряностей – 0,5 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Соль, перец

Для начинки:

Курага, светлый изюм – по 30 г

Сливочное масло – 15 г

Лук репчатый – половина

Восточная смесь – 0,5 ст. л.

Панировочные сухари – 70 г

Семена 1/4 граната – для украшения

Чеснок – 2 зубчика

Цедра 1/2 апельсина

Кинза – для украшения

Подсолнечное масло – 50-70 мл

Для подливы:

Белое сухое вино, куриный бульон – по 125 мл

Мед – 0,5 ст. л.

Мука – 0,5 ст. л.

Восточная смесь пряностей – несколько щепоток

Как приготовить:⠀

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