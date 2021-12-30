Новогодний куриный рулет по-турецки – начиняется сухофруктами и поливается соусом из вина

Рецепты для курицы на Новый год, особенно в преддверии праздника, появляются с завидной скоростью.
Популярны курица и филе, потому что сравнительно недорогие и сочетаются практически со всем.
Новогодний турецкий рулет из курицы / Фото: instagram.com/natali_zey_recepti/
Это очень интересный вариант, ведь внутри рулета смесь из изюма и кураги, а конечный результат поливается пряным соусом на основе белого вина.
Фублогер natali_zey_recepti рекомендует мариновать рулет в холодильнике, предварительно завернув его в фольгу.
Новогодний турецкий рулет из курицы
Ингредиенты:
- Куриная грудка с кожей – 1 кг
- Сливочное масло – 25 г
- Восточная смесь пряностей – 0,5 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Соль, перец
Для начинки:
- Курага, светлый изюм – по 30 г
- Сливочное масло – 15 г
- Лук репчатый – половина
- Восточная смесь – 0,5 ст. л.
- Панировочные сухари – 70 г
- Семена 1/4 граната – для украшения
- Чеснок – 2 зубчика
- Цедра 1/2 апельсина
- Кинза – для украшения
- Подсолнечное масло – 50-70 мл
Для подливы:
- Белое сухое вино, куриный бульон – по 125 мл
- Мед – 0,5 ст. л.
- Мука – 0,5 ст. л.
- Восточная смесь пряностей – несколько щепоток
Как приготовить:⠀
- Для подливы налить в кастрюлю вино, на среднем огне довести до кипения. Дать покипеть несколько минут, добавить бульон. Уварить примерно на половину.
- Муку насыпать в небольшую емкость, добавить несколько ложек жидкости из кастрюли, перемешать, добавить мед, соль, перец и восточные пряности по вкусу.
- Вылить в подливу и готовить до густоты. Добавить соль и перец.
- Для начинки мелко порезанную курагу и изюм залить кипятком на 15 минут. Разогреть сковороду на среднем огне и растопить сливочное масло. Добавить лук и обжаривать 5 минут до полного размягчения.
- Смешать все ингредиенты для начинки, добавить жареный лук, соль, перец, тщательно перемешать.
- Из куриной грудки вырезать кость, аккуратно, не повреждая кожу. Две части филе надрезать, развернуть и немного отбить. Филе лежит кожей вниз. Посыпать восточной смесью приправ, солью и перцем.
- По центру, вдоль, разложить начинку и свернуть плотный рулет. Скрепить зубочистками, затем перевязать нитью и убрать зубочистки.
- Перед запеканием рулет полить растопленным сливочным маслом, уложить в форму.
- При температуре 200 градусов сначала готовить 20 минут под фольгой. Затем убрать фольгу, смазать курицу ее соком и медом и готовить еще 25 минут.
- Снять нить с рулета и нарезать ломтиками. Подавать с теплой подливой, украсив зернами граната и кинзой.