Новорічний курячий рулет по-турецьки – начиняється сухофруктами та поливається соусом з вина

Рецепти для курки на Новий рік, насамперед напередодні свята, з'являються з помітною швидкістю.
Популярні курка та філе, бо порівняно недорогі та поєднуються практично з усім.
Новорічний турецький рулет із курки / Фото: instagram.com/natali_zey_recepti/
Це дуже цікавий варіянт, адже всередині рулету суміш із родзинок та кураги, а кінцевий результат поливається пряним соусом на основі білого вина.
Фублогерка natali_zey_recepti рекомендує маринувати рулет у холодильнику, попередньо загорнувши його у фольгу.
Новорічний турецький рулет з курки
Інгредієнти:
- Куряча грудка зі шкірою – 1 кг
- Вершкове масло – 25 г
- Східна суміш прянощів – 0,5 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Сіль, перець
Для начинки:
- Курага, світлі родзинки – по 30 г
- Вершкове масло – 15 г
- Цибуля ріпчаста – половина
- Східна суміш – 0,5 ст. л.
- Панірувальні сухарі – 70 г
- Насіння 1/4 гранату – для прикраси
- Часник – 2 зубчики
- Цедра 1/2 апельсина
- Кінза – для прикраси
- Соняшникова олія – 50-70 мл
Для підливи:
- Біле сухе вино, курячий бульйон – по 125 мл
- Мед – 0,5 ст. л.
- Борошно – 0,5 ст. л.
- Східна суміш прянощів – кілька щіпок
Як приготувати:⠀
- Для підливи налити в каструлю вино, на середньому вогні довести до кипіння. Дати покипіти кілька хвилин, додати бульйон. Уварити приблизно вдвічі.
- Борошно насипати в невелику ємність, додати кілька ложок рідини з каструлі, перемішати, додати мед, сіль, перець та східні прянощі за смаком.
- Вилити в підливу та готувати до густоти. Додати сіль та перець.
- Для начинки дрібно порізану курагу та родзинки залити окропом на 15 хвилин. Розігріти сковороду на середньому вогні та розтопити вершкове масло. Додати цибулю та обсмажувати 5 хвилин до повного розм'якшення.
- Змішати всі інгредієнти для начинки, додати смажену цибулю, сіль, перець, ретельно перемішати.
- З курячої грудки вирізати кістку, акуратно, не пошкоджуючи шкіру. Дві частини філе надрізати, розвернути і трохи відбити. Філе лежить шкірою вниз. Посипати східною сумішшю приправ, сіллю та перцем.
- По центру, вздовж, розкласти начинку і згорнути щільний рулет. Скріпити зубочистками, потім перев'язати ниткою та прибрати зубочистки.
- Перед запіканням рулет полити розтопленим вершковим маслом, укласти у форму.
- При температурі 200 градусів спочатку готувати 20 хвилин під фольгою. Потім прибрати фольгу, змастити курку її соком та медом і готувати ще 25 хвилин.
- Зняти нитку з рулету та нарізати скибочками. Подавати з теплою підливою, прикрасивши зернами гранату та кінзою.