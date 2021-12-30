Новорічний курячий рулет по-турецьки – начиняється сухофруктами та поливається соусом з вина

Рецепти для курки на Новий рік, насамперед напередодні свята, з'являються з помітною швидкістю.

Популярні курка та філе, бо порівняно недорогі та поєднуються практично з усім.

Новорічний турецький рулет із курки / Фото: instagram.com/natali_zey_recepti/

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Це дуже цікавий варіянт, адже всередині рулету суміш із родзинок та кураги, а кінцевий результат поливається пряним соусом на основі білого вина.

Фублогерка natali_zey_recepti рекомендує маринувати рулет у холодильнику, попередньо загорнувши його у фольгу.

Новорічний турецький рулет з курки

Інгредієнти:

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Куряча грудка зі шкірою – 1 кг

Вершкове масло – 25 г

Східна суміш прянощів – 0,5 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Сіль, перець

Для начинки:

Курага, світлі родзинки – по 30 г

Вершкове масло – 15 г

Цибуля ріпчаста – половина

Східна суміш – 0,5 ст. л.

Панірувальні сухарі – 70 г

Насіння 1/4 гранату – для прикраси

Часник – 2 зубчики

Цедра 1/2 апельсина

Кінза – для прикраси

Соняшникова олія – 50-70 мл

Для підливи:

Біле сухе вино, курячий бульйон – по 125 мл

Мед – 0,5 ст. л.

Борошно – 0,5 ст. л.

Східна суміш прянощів – кілька щіпок

Як приготувати:⠀

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