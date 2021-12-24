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Новогодний салат "Снежинка" с креветками – заправляется майонезом, украшается красной икрой

Ирина Маслова
24 декабря, 17:39
Еще для салата нужны рис и яичные белки. Судя по ингредиентам, "Снежинка" – это легкий и вкусный вариант для тех, кто любит морепродукты

"Снежинка" обязательно понравится всем, кто любит морепродукты и салаты с ними. Да, он немного небюджетный, по сравнению с "Корридой", куда нужны крабовые палочки.

Но Новый год не каждый день, так что можно немного потратиться. Красная икра не только украшает салат, 2 чайные ложки среди ингредиентов.

Салат "Снежинка" на Новый год / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Если есть возможность добавить ее больше, так, понятно, вкуснее.

Рецепт взят со страницы iamcookru.

Салат "Снежинка"

Ингредиенты:

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  • Яйца (нужны только белки) – 6 шт.
  • Креветки – 500 г
  • Рис отварной – 65 г
  • Красная икра – 2 ч. л. + для украшения
  • Майонез – для заправки
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварить креветки вместе с лавровым листом. Белки натереть на терке и соединить с рисом.
  2. Измельчить ножом очищенные креветки и положить в салатник к рису с белками. Перемешать и посолить по вкусу.
  3. Добавить майонез и икру и перемешать.
  4. Украсить креветкой и икрой.