Новогодний салат "Снежинка" с креветками – заправляется майонезом, украшается красной икрой

"Снежинка" обязательно понравится всем, кто любит морепродукты и салаты с ними. Да, он немного небюджетный, по сравнению с "Корридой", куда нужны крабовые палочки.
Но Новый год не каждый день, так что можно немного потратиться. Красная икра не только украшает салат, 2 чайные ложки среди ингредиентов.
Салат "Снежинка" на Новый год / Фото: instagram.com/iamcookru/
Если есть возможность добавить ее больше, так, понятно, вкуснее.
Рецепт взят со страницы iamcookru.
Салат "Снежинка"
Ингредиенты:
- Яйца (нужны только белки) – 6 шт.
- Креветки – 500 г
- Рис отварной – 65 г
- Красная икра – 2 ч. л. + для украшения
- Майонез – для заправки
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
- Отварить креветки вместе с лавровым листом. Белки натереть на терке и соединить с рисом.
- Измельчить ножом очищенные креветки и положить в салатник к рису с белками. Перемешать и посолить по вкусу.
- Добавить майонез и икру и перемешать.
- Украсить креветкой и икрой.