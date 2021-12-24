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Новорічний салат "Сніжинка" з креветками – заправляється майонезом, прикрашається червоною ікрою

Ірина Маслова
24 грудня, 17:39
Ще для салату потрібні рис і яєчні білки. Судячи з інгредієнтів, "Сніжинка" – це легкий та смачний варіянт для тих, хто любить морепродукти

"Сніжинка" обов'язково сподобається всім, хто любить морепродукти та салати з ними. Так, він трохи небюджетний, порівняно з "Коридою", куди потрібні крабові палички.

Але Новий рік не кожен день, тому можна трохи витратитися. Червона ікра не тільки прикрашає салат, 2 чайні ложки серед інгредієнтів.

Салат "Сніжинка" на Новий рік / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Якщо є можливість додати її більше, ясна річ, буде смачніше.

Рецепт взято зі сторінки iamcookru.

Салат "Сніжинка"

Інгредієнти:

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  • Яйця (потрібні лише білки) – 6 шт.
  • Креветки – 500 г
  • Рис відваерний – 65 г
  • Червона ікра – 2 ч. л. + для прикраси
  • Майонез – для заправки
  • Сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Відварити креветки разом з лавровим листям. Білки натерти на тертці та з'єднати з рисом.
  2. Подрібнити ножем очищені креветки та покласти в салатник до рису з білками. Перемішати та посолити за смаком.
  3. Додати майонез та ікру та перемішати.
  4. Прикрасити креветкою та ікрою.