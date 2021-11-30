Новогодний салат "Тигренок" – как приготовить и красиво оформить

Салаты на Новый год-2022 могут быть абсолютно разными. Безусловно, это "Оливье" или селедка под шубой, также полезные и легкие салаты без майонеза.

Но главный салат новогоднего стола должен быть в виде мордочки тигра. В рецепте iamcookru есть запеченная курица, твердый сыр, маринованные огурцы и яйца.

Салат "Тигренок" на Новый год-2022 / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Но это условно. При наличии проверенного и любимого набора ингредиентов, можно брать за основу его.

Чтобы все получилось идеально, нужен трафарет мордочки тигра, его легко найти в интернете.

Опытные хозяйки советуют положить трафарет на тарелку, в которой будет подаваться салат, обрисовать его контуры майонезом или сметаной.

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Потом трафарет убирается и выкладываются измельченные ингредиенты салата.

Салат "Тигренок" на Новый год

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Курица запеченная – 100 г

Огурцы маринованные – 2 шт.

Лук красный – половина

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 30 г

Майонез – по вкусу

Для оформления:

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Маслины – 8-10 шт.

Колбаса вареная

Как приготовить: