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Новогодний салат "Тигренок" – как приготовить и красиво оформить

Ирина Маслова
30 ноября, 14:21
Готовится из запеченного куриного филе, маринованных огурцов и сыра. Для декора нужны вареная морковь, колбаса, оливки. Ингредиенты для салата можно заменить своими любимыми

Салаты на Новый год-2022 могут быть абсолютно разными. Безусловно, это "Оливье" или селедка под шубой, также полезные и легкие салаты без майонеза.

Но главный салат новогоднего стола должен быть в виде мордочки тигра. В рецепте iamcookru есть запеченная курица, твердый сыр, маринованные огурцы и яйца.

Салат "Тигренок" на Новый год-2022 / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Но это условно. При наличии проверенного и любимого набора ингредиентов, можно брать за основу его.

Чтобы все получилось идеально, нужен трафарет мордочки тигра, его легко найти в интернете.

Опытные хозяйки советуют положить трафарет на тарелку, в которой будет подаваться салат, обрисовать его контуры майонезом или сметаной.

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Потом трафарет убирается и выкладываются измельченные ингредиенты салата.

Салат "Тигренок" на Новый год

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Курица запеченная – 100 г
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Лук красный – половина
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый – 30 г
  • Майонез – по вкусу

Для оформления:

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  • Маслины – 8-10 шт.
  • Колбаса вареная

Как приготовить:

  1. Отварить до готовности морковь, картофель, курицу и яйца. Овощи варить в мундире.
  2. Первый слой салата – тертый картофель. Выложить его на тарелку в форме головы тигра. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
  3. Второй слой – нарезанная куриная грудка, смазанная майонезом. Третий – нарезанные огурцы.
  4. Четвертый слой – измельченный лук смазанный майонезом. Пятый – смесь тертых желтков с тертым сыром.
  5. Шестой слой – положить тертую морковь со всех сторон салата.
  6. Сделать мордочку тигренка из нарезанных маслин и тертого белка. Язык – кусочек колбасы. Усы – из сыра-косичка.