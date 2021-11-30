Новогодний салат "Тигренок" – как приготовить и красиво оформить

Салаты на Новый год-2022 могут быть абсолютно разными. Безусловно, это "Оливье" или селедка под шубой, также полезные и легкие салаты без майонеза.
Но главный салат новогоднего стола должен быть в виде мордочки тигра. В рецепте iamcookru есть запеченная курица, твердый сыр, маринованные огурцы и яйца.
Салат "Тигренок" на Новый год-2022 / Фото: instagram.com/iamcookru/
Но это условно. При наличии проверенного и любимого набора ингредиентов, можно брать за основу его.
Чтобы все получилось идеально, нужен трафарет мордочки тигра, его легко найти в интернете.
Опытные хозяйки советуют положить трафарет на тарелку, в которой будет подаваться салат, обрисовать его контуры майонезом или сметаной.
Потом трафарет убирается и выкладываются измельченные ингредиенты салата.
Салат "Тигренок" на Новый год
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Курица запеченная – 100 г
- Огурцы маринованные – 2 шт.
- Лук красный – половина
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 30 г
- Майонез – по вкусу
Для оформления:
- Маслины – 8-10 шт.
- Колбаса вареная
Как приготовить:
- Отварить до готовности морковь, картофель, курицу и яйца. Овощи варить в мундире.
- Первый слой салата – тертый картофель. Выложить его на тарелку в форме головы тигра. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
- Второй слой – нарезанная куриная грудка, смазанная майонезом. Третий – нарезанные огурцы.
- Четвертый слой – измельченный лук смазанный майонезом. Пятый – смесь тертых желтков с тертым сыром.
- Шестой слой – положить тертую морковь со всех сторон салата.
- Сделать мордочку тигренка из нарезанных маслин и тертого белка. Язык – кусочек колбасы. Усы – из сыра-косичка.